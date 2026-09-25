AFP
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ジョルジェ・ジェズス、ポルトガルのウェールズ戦勝利でクリスティアーノ・ロナウドを交代させた判断を説明
ロナウドにとってフラストレーションのたまる夜となった
ロナウドは木曜日に行われたポルトガルのウェールズ戦でのネーションズリーグ1-0勝利で、極めて苦しい出来に終始した。41歳のFWは好影響を与えられず、ネットを揺らす絶好機も逃した。
中盤のチームメート、ルベン・ネベスの見事なパスを受けながら、ロナウドは一見すると難しくないフィニッシュを決め切れなかった。その苦戦を受け、ポルトガル代表のジェズス監督は思い切った交代を決断。ベテランFWは試合の68分にピッチを後にした。
- Getty Images Sport
ジェズスが自身の戦術的な変更を説明
ジェズスは、主将を交代させた決断について語ることを避けなかった。試合終了直後に『Canal11』に直接応じたポルトガル代表指揮官は、ロナウドのフィジカル状態について率直に評価した。指揮官は、この接戦では勝ち点3を確保するために、まったく異なる戦術的アプローチが必要だったと説明した。
「この試合はこの変更を求めていた」と、後半の注目を集めた交代について問われたジェズスは語った。「残り25分があり、私は最前線の守備で素早く動けて、2人のセンターバックにプレッシャーをかけられる選手を投入したかった」
最後の局面で薄れる存在感
代表通算234試合で驚異的な146得点を誇るロナウドは、単純に力尽きていた。ジェズスは、このスター選手が前線から求められるハイプレスをもはや遂行できなくなっていたことを認めた。
「クリスにはもうできなかった」と、元ベンフィカ監督は説明した。「攻撃面でも、彼にはこれ以上多くはできないと分かっていた」
- Getty Images Sport
ポルトガルにとってネーションズリーグでの試練は続く
ウェールズとの激闘を制したポルトガルは、すぐさま今後の代表戦に意識を切り替えなければならない。ポルトガル代表は、ネーションズリーグでさらなる勢いを築くべく、今週日曜にノルウェーと対戦する予定だ。
そのわずか4日後には、ジェズス監督率いるチームがデンマークとの重要なアウェー戦に臨む。さらにチームは、10月4日にノルウェーとの再戦を迎え、この非常に過密な代表ウインドーを締めくくる。ロナウドがこれら今後の試練でどれほど出場するかは、現時点では不透明だ。
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