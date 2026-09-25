ジョルジェ・ジェズス、ポルトガルのウェールズ戦勝利でクリスティアーノ・ロナウドを交代させた判断を説明

ロナウドは木曜日に行われたポルトガルのウェールズ戦でのネーションズリーグ1-0勝利で、極めて苦しい出来に終始した。41歳のFWは好影響を与えられず、ネットを揺らす絶好機も逃した。

中盤のチームメート、ルベン・ネベスの見事なパスを受けながら、ロナウドは一見すると難しくないフィニッシュを決め切れなかった。その苦戦を受け、ポルトガル代表のジェズス監督は思い切った交代を決断。ベテランFWは試合の68分にピッチを後にした。