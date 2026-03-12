ジョルジア・ロッシ：「リッチの手？それはペナルティだった。腕が閉じられていたと言うのは馬鹿げている」

仲裁委員会のメンバーであるマウロ・トノーリニは、Open VARでドヴェリの決定を支持した。「このプレーはドヴェリによってピッチ上で正しく評価された。この状況に関する疑問について読んだ内容には少し驚いたが、我々には疑問はない。腕は体の輪郭内に留まっており、リッチが腕を『離す』動きさえ見せた。 もしボールがミランのミッドフィールダーの腕に当たっていなかったら、彼の胸に当たっていたでしょう。この種の状況は、スローモーションでは、この状況では存在すべきではないと私たちが考える疑念を生むような微細な動きを捉えてしまうリスクがあるため、動的な状況で評価する方がより効果的です」 さらに彼はこう付け加えた。「この動きはまったく自然で、妥当なものだ。リッチが自分の体のスペースを広げようとしたような態度はまったく見られない」。