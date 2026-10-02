レオーニは、これまでフィルジル・ファン・ダイクを軸としてきた最終ラインを刷新するという明確な戦略の一環にある。ここ最近はプレミアリーグで印象的なパフォーマンスを見せているジャケの話題性が大きいが、レオーニは以前から先発センターバック陣の長期的な後継者候補と見なされてきた。

巨人の一家に生まれた身長1.96メートルのティーンエージャーは、もともと並外れた生来の強さを備えていた。ただ、この1年にわたる集中的なジムワークによって、そのフィジカル面には新たな迫力が加わった。これは、指揮官アンドニ・イラオラが好むアグレッシブなスタイルに完璧に合致している。

優れたリカバリースピードと空中戦での支配力を備えるレオーニは、イラオラの戦術的青写真にも自然にフィットする。インターナショナルブレークは、監督が求める厳格な守備要件をしっかり吸収するための極めて重要な時間となる。