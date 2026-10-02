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ジョバンニ・レオーニが1年に及ぶ前十字じん帯の悪夢を経て復帰間近、リヴァプールに負傷者面で追い風
レオーニが復帰に接近
『The Athletic』によると、リヴァプールはレオーニの復帰に向けた準備を進めている。12カ月にわたる過酷な離脱期間を経て、チームに戻る見通しだ。19歳のイタリア人選手は、サウサンプトン戦でのデビュー戦で前十字じん帯を負傷して以降戦列を離れていたが、2週間後には全体練習に復帰する見込みとなっている。
その復帰は、すでに明るい材料がそろいつつある守備陣にとって絶好の後押しとなる。2025年8月にパルマから2600万ポンドで加入して以降、クラブは長期的な将来を見据え、若い最終ラインへの積極的な投資を続けてきた。ジェレミー・ジャケやモル・タラ・ンディアイといった新星の組み込みは、戦力を大きく押し上げている。さらに、ローン加入のロナルド・アラウホと並び、レオーニの復帰はアンフィールドでの選択肢をいっそう広げることになる。
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リハビリ期間中に献身が輝く
長期離脱による身体的な代償は大きかったが、回復期間を通じてレオニが示したメンタリティーには絶大な称賛が集まった。恵まれた環境の自宅へ戻るのではなく、この長身DFはAXAトレーニングセンターだけでリハビリを完了させることを選んだ。
マージーサイドにとどまったことで、メディカルスタッフやパフォーマンススタッフとの関係をより強固なものにすることに成功した。また、戦列を離れていた時間を活用して英語力を高め、リヴァプール内部で求められる基準への理解も深めた。報道によると、舞台裏で働く関係者は、困難な時期に見せた彼の揺るぎない献身性と集中力に深い感銘を受けていたという。
新たな守備時代の構築
レオーニは、これまでフィルジル・ファン・ダイクを軸としてきた最終ラインを刷新するという明確な戦略の一環にある。ここ最近はプレミアリーグで印象的なパフォーマンスを見せているジャケの話題性が大きいが、レオーニは以前から先発センターバック陣の長期的な後継者候補と見なされてきた。
巨人の一家に生まれた身長1.96メートルのティーンエージャーは、もともと並外れた生来の強さを備えていた。ただ、この1年にわたる集中的なジムワークによって、そのフィジカル面には新たな迫力が加わった。これは、指揮官アンドニ・イラオラが好むアグレッシブなスタイルに完璧に合致している。
優れたリカバリースピードと空中戦での支配力を備えるレオーニは、イラオラの戦術的青写真にも自然にフィットする。インターナショナルブレークは、監督が求める厳格な守備要件をしっかり吸収するための極めて重要な時間となる。
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次のステップを慎重に進めること
復帰への大きな期待が高まっているとはいえ、リヴァプールがレオニをいきなりトップチームの実戦に送り込むことはない。トレーニング負荷は慎重に段階を踏んで調整されており、次のEFLトロフィー、ドンカスター戦は同選手が関与するには早すぎる見通しだ。
その代わり、過密日程に投入される前に、U-21の試合を活用して試合勘を取り戻していく可能性がある。ジャケが見事なパフォーマンスを見せ、ジョー・ゴメスも再び争いに加わり、アラウホも順調に適応していることから、チームは焦る必要がない。
今後を見据えれば、この若き肩にかかる責任は必然的に増していくことになる。とりわけ、ファン・ダイクとゴメスの契約が来夏で満了するためだ。もっとも、現時点でレオニが集中しているのは、コンディションを取り戻し、ついにプレミアリーグで自身の存在感を示すことである。
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