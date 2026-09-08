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ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト、フェイエノールトとともに感慨深いバルセロナ再会へ準備
ファン・ブロンクホルスト、感慨深いカンプ・ノウ帰還へ প্রস্তু備
フェイエノールトを率いるジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督にとって、チャンピオンズリーグでバルセロナと対戦する一戦は、忘れがたい再会となりそうだ。このアウェーゲームは、元オランダ代表の同監督が、カンプ・ノウで輝かしい選手時代を過ごして以来、初めてバルセロナと相まみえる機会となる。
ファン・ブロンクホルスト監督はバルセロナで成功に満ちた4年間を過ごし、リオネル・メッシやロナウジーニョらとともにチャンピオンズリーグのタイトルを勝ち取った。
「いい思い出しかない」とファン・ブロンクホルスト監督は振り返った。「私はここで4年間を過ごした。このクラブの歴史の一部でもある。バルサと対戦するのは不思議な感覚だ。これが初めてだからね」
- AFP
指揮官は、フェイエノールトには恐れがないと強調する
バルセロナの国内での好調ぶりを認めつつも、ファン・ブロンクホルスト監督は、フェイエノールトがこの一戦に臆することなく臨むべきだと強調した。さらに、自身の選手たちに対し、この大舞台を受け入れ、この試合を個々の成長を示す機会として生かすよう求めた。
51歳の指揮官は、ハンジ・フリック監督率いるチームとの対戦は、気後れするような難題ではなく、心躍るチャンスだと力説した。
「私は intimidated していない。これは挑戦だと捉えている」と、ファン・ブロンクホルスト監督はきっぱりと言い切った。「恐れてはいない。彼らについて最も気に入っているのは、誰もが見たいと思うようなプレーをしていることだ。私たちはチャンピオンズリーグで優勝できるライバルと対戦する」
カタルーニャ勢の攻撃に対しては戦術的な勇気が求められる
カンプ・ノウで求められる戦術的アプローチについて、ファン・ブロンクホルスト監督は、自軍の選手たちに対してボールを持った際に勇敢さを失わず、あまり深く引きすぎないよう求めた。また、10代のウインガーであるラミン・ヤマルについて、バロンドール級の可能性を持つ際立ったワールドクラスの脅威だと強調した。
チーム内の負傷者の影響でDFミカ・マルモルがフルバックに入る中、フェイエノールトはバルセロナのサイドの脅威を封じるという厳しい試練に直面している。
「自分たちのポジションを保ち、ゴールから離れてプレーしなければならない」とファン・ブロンクホルスト監督は説明した。「相手は我々を押し込んでくるだろう。だからこそ、勇敢に戦い、ボール保持を維持しようとしなければならない」
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チームの焦点は欧州での試練へ移る
ファン・ブロンクホルスト監督はまた、ウインガーのアニス・ハジ・ムサが、最近の規律上の問題や移籍失敗を乗り越え、この試合に完全に集中していることも認めた。
フェイエノールトは、スペインで記憶に残る結果を成し遂げるべく、国内リーグから一段階上がる強度への適応を目指している。
カンプ・ノウで好結果を示せれば、このオランダ勢はチャンピオンズリーグでの戦いに大きな勢いを得ることになる。
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