フェイエノールトを率いるジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督にとって、チャンピオンズリーグでバルセロナと対戦する一戦は、忘れがたい再会となりそうだ。このアウェーゲームは、元オランダ代表の同監督が、カンプ・ノウで輝かしい選手時代を過ごして以来、初めてバルセロナと相まみえる機会となる。

ファン・ブロンクホルスト監督はバルセロナで成功に満ちた4年間を過ごし、リオネル・メッシやロナウジーニョらとともにチャンピオンズリーグのタイトルを勝ち取った。

「いい思い出しかない」とファン・ブロンクホルスト監督は振り返った。「私はここで4年間を過ごした。このクラブの歴史の一部でもある。バルサと対戦するのは不思議な感覚だ。これが初めてだからね」