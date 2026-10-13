相手が国内リーグで首位に立ち、第1節のシュトゥットガルト戦で1-3で敗れながらも粘り強さを見せたことを踏まえ、センターバックはチームメートに全力を尽くすよう求めた。

ホームチームに潜む脅威を指摘し、ターは警戒を促した。「彼らが自信を持って臨んでくることは分かっている。彼らは王者で、首位にも立っている。セットプレーも非常に強い。バイエルンが相手でも臆することはないだろう。シュトゥットガルト戦でも、守りに徹していたわけではなかった。それは彼らのプレースタイルではないし、今回もそうなるとは思っていない。

相手を決して過小評価しないことが常に重要だ。優勝候補についてはよく話題になるが、僕たちはそういう話はしない。自分たちの力とプレーに集中する。常にそうしたいと思っている。相手が誰かは関係ない。僕たちは常に100％の力を出したい」