AFP
翻訳者：
ジョナタン・ター、ヴァイキングとのチャンピオンズリーグ対戦を前にバイエルン・ミュンヘンの慢心を警戒
大陸の強豪が全面的なコミットメントを求める
ターは、欧州での戦いを同じノルウェー勢のボデ／グリムトに5-0で圧勝してスタートさせた後でも、バイエルンはスカンディナビアの相手を侮れないと強調した。バイエルンの攻撃陣は直近の欧州での22試合で一度も無得点に終わることなく、62得点を挙げている。それでも、守備の要であるセンターバックは、ヴァイキング戦で無敗記録を維持するために全神経を集中させるよう求めた。
- NTB
粘り強いDFがセットプレーの脅威を指摘
相手が国内リーグで首位に立ち、第1節のシュトゥットガルト戦で1-3で敗れながらも粘り強さを見せたことを踏まえ、センターバックはチームメートに全力を尽くすよう求めた。
ホームチームに潜む脅威を指摘し、ターは警戒を促した。「彼らが自信を持って臨んでくることは分かっている。彼らは王者で、首位にも立っている。セットプレーも非常に強い。バイエルンが相手でも臆することはないだろう。シュトゥットガルト戦でも、守りに徹していたわけではなかった。それは彼らのプレースタイルではないし、今回もそうなるとは思っていない。
相手を決して過小評価しないことが常に重要だ。優勝候補についてはよく話題になるが、僕たちはそういう話はしない。自分たちの力とプレーに集中する。常にそうしたいと思っている。相手が誰かは関係ない。僕たちは常に100％の力を出したい」
ベルギー人指揮官、容赦ない姿勢を要求
慎重な姿勢は、ヴィンセント・コンパニ監督も同じだった。選手たちにとってスタヴァンゲルへの遠征が楽な試合になるとの見方を退けた。かつてマンチェスター・シティでDFとしてプレーした同監督は、欧州最高峰の大会では高い意識を保つことが重要だと強調し、こう語った。「チャンピオンズリーグだからね。どの試合も挑戦だ。ここに来て、我々がバイエルンらしくありたいと言うなら、それはメンタリティーの問題だ。バイキングにとっては特別な試合だが、我々にとって重要ではないと誰にも思ってほしくない。試合がどう展開しようと、何が起きてもおかしくないと考えて臨む」
- Eibner
ノルウェーの試練に続く厳しい日程
リーセ・アリーナでの一戦は、日程がさらに過密になる前にリーグフェーズでの優位を固めたいバイエルンにとって、重要な試金石となる。国内大会と欧州大会の過密日程はすでにチームに負担をかけており、コンパニ監督はこの試合で主力選手を入れ替える可能性がある。ノルウェーで説得力のある勝利を収めれば、バイエルンがすべての大会で勢いを維持するための理想的な足場となるだろう。
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