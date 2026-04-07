ジョナサン・ロウはプレミアリーグ復帰を夢見ているが、ボローニャのこのフォワードは、トーマス・トゥヘル監督の目に留まり、イングランド代表のワールドカップメンバー入りを確実なものにしたいと考えている。

ウェンブリー・スタジアムのすぐそばで生まれたロウは、プロになるずっと前から代表チームと縁があった。幼少期、自宅の庭からあの有名なアーチが見え、2013年のイングランド対ブラジルの親善試合ではマスコットを務めたこともある。

現在、トーマス・トゥヘル監督の下、ワールドカップが目前に迫る中、22歳の彼は北米での大会に間に合うよう、U-21代表からA代表への昇格を強く望んでいる。

「はい、あと2ヶ月あります。できるだけ監督の目に留まるよう努力します」と、ロウはワールドカップへの抱負について語った。彼の成長は、ピッチ上での「傲慢さ」と、ピッチ外での謙虚さのバランスを重視することで形作られてきた。

彼は次のように語った。「自分の才能を無駄にしてしまうことへの恐怖が、キャリアや人生を振り返った時に後悔しないよう、毎日常にベストを尽くす原動力になってきました。それはプレーにも表れていると思います」

ロウはイングランドU-21代表の要として活躍してきたが、2025年夏に「ヤング・ライオンズ」を欧州選手権優勝に導いて以来、同代表での出場機会はない。