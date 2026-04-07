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ジョナサン・ロウはプレミアリーグ復帰を夢見ているが、ボローニャのこのフォワードは、トーマス・トゥヘル監督の目に留まり、イングランド代表のワールドカップメンバー入りを確実なものにしたいと考えている。
イタリアでの生活に慣れていく
昨夏マルセイユから移籍して以来、当初はイタリアサッカーの厳しい戦術への適応に苦労していたロウだが、現在はゴール前で絶好調を維持している。このウイングはヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるチームの不可欠な戦力となり、これまでに6ゴールを記録しており、そのうち5ゴールは2026年の激しいスタート期に挙げたものだ。
『コリエレ・ディ・ボローニャ』の取材に対し、このフォワードはチャンピオンシップからスタディオ・レナート・ダッララに至るまでの道のりを振り返った。
「ボローニャに来てから最高の瞬間だ。キャリアの中で最高だったのは、チャンピオンシップのノリッジでの最後の年だ。頻繁に出場し、多くのゴールを決めたし、重要なゴールもいくつかあった」とロウは語った。
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「スリー・ライオンズ」の夢を追いかけて
ウェンブリー・スタジアムのすぐそばで生まれたロウは、プロになるずっと前から代表チームと縁があった。幼少期、自宅の庭からあの有名なアーチが見え、2013年のイングランド対ブラジルの親善試合ではマスコットを務めたこともある。
現在、トーマス・トゥヘル監督の下、ワールドカップが目前に迫る中、22歳の彼は北米での大会に間に合うよう、U-21代表からA代表への昇格を強く望んでいる。
「はい、あと2ヶ月あります。できるだけ監督の目に留まるよう努力します」と、ロウはワールドカップへの抱負について語った。彼の成長は、ピッチ上での「傲慢さ」と、ピッチ外での謙虚さのバランスを重視することで形作られてきた。
彼は次のように語った。「自分の才能を無駄にしてしまうことへの恐怖が、キャリアや人生を振り返った時に後悔しないよう、毎日常にベストを尽くす原動力になってきました。それはプレーにも表れていると思います」
ロウはイングランドU-21代表の要として活躍してきたが、2025年夏に「ヤング・ライオンズ」を欧州選手権優勝に導いて以来、同代表での出場機会はない。
将来的なプレミアリーグ復帰
2021年にノリッジでプレミアリーグデビューを果たしたロウは、その後トップリーグで13試合に出場し、このリーグをサッカー界の頂点と見なしている。彼は将来、再びそこで自分の実力を試したいと語った。
「そこは世界最高のリーグです。2021年にデビューできたことは光栄でしたし、そこで多くの試合に出場したいと思うようになりました。誰もが常に最高レベルを目指しています。いつになるかは分かりませんが、いつかまたあの舞台に戻ってプレーしたいですね」とロウは語った。
当時のロベルト・デ・ゼルビ監督の下での戦術変更により、マルセイユからの退団は複雑な経緯をたどったものの、彼はイタリアへと導いてくれた道筋に感謝している。「結局のところ、あの出来事が私をここへ連れてきてくれたのです」
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欧州でヴィランズを撃破
ロウにとって当面の焦点は、アストン・ヴィラとの一戦となる、勝敗が重大なヨーロッパリーグ準々決勝だ。ロンドン出身の彼にとって、この試合は、イングランドのファンに自分たちの何が欠けているのかを如実に示す絶好の機会となる。彼は、ホームの観客の熱気に呼応し、ゴール前で決定力を発揮できれば、ボローニャにはプレミアリーグの強豪を打ち破るだけの力があると信じている。
「勝ち抜いて次のラウンドに進みたい。トップクラスのクラブであるヴィランズとは何度も対戦してきた。彼らには優秀な監督がおり、U-21代表で一緒にプレーしたハーヴィー・エリオットのような素晴らしい選手もいる。簡単ではないだろうが、彼らにとっても簡単ではないはずだ」とロウは語った。