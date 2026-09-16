AFP
翻訳者：
ジョナサン・デイビッドが歴史を作る。アトレティコ・マドリーがリーガでオサスナに4-0大勝
アトレティコが快勝
アトレティコはリヤド・エア・メトロポリターノでオサスナを4-0で一蹴し、圧倒的なパフォーマンスを披露した。この完勝により、ディエゴ・シメオネ監督のチームはシーズン序盤のラ・リーガ優勝争いにしっかりと踏みとどまり、熱狂的なホームサポーターの前でその実力を証明した。
24分、ダビドが先制点を決めてホームチームに勢いをもたらした。すると後半開始から9分後、同じく今夏加入のイ・ガンインが、好調のダビドによる鋭いアシストを冷静に決めてリードを広げた。
さらにロバン・ル・ノルマンとアレックス・バエナがそれぞれ63分、82分に追加点を挙げ、大勝を締めくくった。この大敗により、オサスナは開幕から6試合で勝ち点7にとどまり、13位に低迷している。
デイビッドがその名を歴史に刻む
この日の主役は、前半のゴールで見事な節目を打ち立てたダビドだった。得点力の高いFWは、21世紀に入ってからアトレティコ・マドリーの選手として、ラ・リーガで最初の2試合にいずれも得点した初の選手となった。
この歴史的な一撃が、ホームチームによる完璧な攻撃パフォーマンスの土台となった。ダビドは得点だけに満足せず、後半にはカンインの重要な2点目をアシスト。文句なしにこの試合の主役となった。
主力不在もアトレティコに痛手とはならず
この4ゴールを奪う圧勝は、エースFWフリアン・アルバレスを欠いた中で成し遂げられた。アルゼンチン人アタッカーは、悩ましい筋肉の問題からの回復を続けているため、試合当日のメンバーから完全に外れた。
シメオネ監督は試合前の記者会見で、アルバレスのコンディション面での問題をすでに認めており、攻撃陣の選択肢にわずかな懸念を生じさせていた。しかし、アトレティコの見事な選手層の厚さは、その大きな不在を十分に補って余りあるものだった。
この重要なホームでの勝利により、アトレティコは6試合で勝ち点13に到達し、リーガの順位表で余裕を持って3位につけている。現在は宿敵レアル・マドリーと首位バルセロナを勝ち点2差で追っている。
- AFP
焦点はマドリード・ダービーへ移る
シメオネ監督とそのチームはここから、今季ここまでで最大の試練に向けて直ちに準備を進めなければならない。アトレティコは注目度が高く、激しい戦いが予想されるマドリード・ダービーで、リヤド・エア・メトロポリターノに同じ街のライバルであるレアル・マドリーを迎える。
マドリー戦での好結果は、アトレティコが優勝争いを続けていくうえで極めて重要となる。次の一戦は、アトレティコにとってリーグ順位で名高いライバルを上回る絶好の機会でもある。
一方、オサスナはスペインの首都で見せたこの守備崩壊から、何としても素早く立ち直りたいところだ。次節は本拠地に戻り、ラージョ・バジェカーノをホームに迎える予定となっている。
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