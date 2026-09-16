アトレティコはリヤド・エア・メトロポリターノでオサスナを4-0で一蹴し、圧倒的なパフォーマンスを披露した。この完勝により、ディエゴ・シメオネ監督のチームはシーズン序盤のラ・リーガ優勝争いにしっかりと踏みとどまり、熱狂的なホームサポーターの前でその実力を証明した。

24分、ダビドが先制点を決めてホームチームに勢いをもたらした。すると後半開始から9分後、同じく今夏加入のイ・ガンインが、好調のダビドによる鋭いアシストを冷静に決めてリードを広げた。

さらにロバン・ル・ノルマンとアレックス・バエナがそれぞれ63分、82分に追加点を挙げ、大勝を締めくくった。この大敗により、オサスナは開幕から6試合で勝ち点7にとどまり、13位に低迷している。