Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Canada GFXGOAL

翻訳者：

ジョナサン・デイヴィッドは歴史的なハットトリックで批判を封じたが、イスマエル・コネの負傷がカナダのW杯初勝利の喜びを少し損ねた。カタールを圧倒した試合の勝者と敗者。

Winners & losers
特集＆コラム
Analysis
カナダ 対 カタール
カナダ
カタール
ワールドカップ
J. Marsch
ジョナサン・デイヴィッド
イスマエル・コネ

カナダが男子ワールドカップ初優勝。ジョナサン・デイヴィッドがハットトリックを達成し、ジェシー・マーシュ監督のプレッシングがカタールを圧倒した。しかしバンクーバーでの大勝の夜、イスマエル・コネの重傷が影を落とした。

バンクーバー発――カナダ男子代表はW杯初得点を挙げ、自信を持ってプレーした。しかし午後、バンクーバーのBCプレイスで行われた試合を6-0で勝っても、祝祭ムードは薄かった。

前半はジョナサン・デイヴィッドが2得点を挙げ、カイル・ラリンも2試合連続でネットを揺らした。しかし後半、MFイスマエル・コネが背後からタックルを受け、負傷した。

このタックルでアシム・マディボが退場し、カタールは51分に9人となった。前半にはホマム・エラミンも得点を阻んだとして退場していた。コネは痛みよりショックが大きい様子で、映像では下腿の負傷が疑われた。彼は上半身を起こし、ファンに手を振りながら担架で運ばれた。

カナダはすぐさま反撃。 64分には途中出場のネイサン・サリバがFKで4点目を奪取。彼はコネのユニフォームを掲げてスタンドを沸かせた。さらにジェイコブ・シャッフェルバーグの5点目、デビッドの6点目（ハットトリック）で試合は決まった。

この勝利はカナダの男子W杯初白星。デビッドは1966年以来となる開催国でのハットトリックを達成し、前半だけで8本の枠内シュートは1994年以来の記録だ。

最終戦でスイスと対戦するカナダは、引き分け以上でグループ首位とベスト32のホーム開催が確定し、ベスト16もホームとなる可能性が残っている。

GOALがバンクーバーの試合の勝者と敗者を分析する…

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：ジョナサン・デイヴィッド

    ジョナサン・デイヴィッドは気まぐれな選手だ。ボスニア・ヘルツェゴビナとの開幕戦（引き分け）では60分前に交代し、今週は多くの批判を受けた。

    メディアにほとんど語らない彼は「ゴールがすべてを語る」と常々述べ、その言葉をカタール戦で証明した。序盤から圧倒的な運動量でDFに圧力をかけ、セカンドボールを次々と奪った。

    16分、右足で放った強烈なボレーがリバウンドを呼び、ラリンが今大会2点目を決めた。直後、ブキャナンとジョンストンのパス交換から絶妙な位置にシュートし、自身初のW杯ゴール。さらにラリンのシュートが弾んだところを押し込み、3点目を奪った。

    試合終了間際には6点目を奪い、カナダ人初となるワールドカップでのハットトリックを達成した。ただし、コネの負傷もあり、祝祭ムードは控えめだった。

    大舞台で結果を出せるか疑問視されていたが、デイヴィッドは実力を示した。通算42得点でカナダ代表最多得点を更新し、国民の期待に応える自信を手にした。

    • 広告
  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：カナダの中盤

    カナダ男子代表は勝ち点3を得たが、最も重要なMFを失った。中盤のトランジション成功は、コネの巧みなボール捌きが支えていた。

    公式発表はないが、大会だけでなく将来もコネ抜きで戦う可能性が出てきた。彼のような守備網を突くパス、ラインを破る動き、ボールを持ったときの自信を持つ選手は他にはいない。

    負傷者は今回が初めてではなく、W杯準備中も続いた。そのため「次の選手が出番」は珍しいことではない。アルフォンソ・デイヴィスが復帰し、代役サリバもFKで得点を挙げた。2人とも優秀だが、コネの特有スキルを補えるわけではない。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：アリステア・ジョンストン

    アリスター・ジョンストンは、カナダ戦でイエローカードを受け、グループB最終戦のスイス戦に出場できない可能性があった。しかしセルティックのサイドバックは慎重になるどころか粘り強いプレーを見せ、ブキャナン、コネ、デビッドとのワイドでの数的優位の中心となった。

    2点目のアシストを記録し、正確なクロスを4本、決定機を6回創出した。イエローカードは受けず、最終戦の出場資格も維持した。16強決定前に累積警告はリセットされるためだ。

    また、コネが負傷した際には、ロッカールームで最も声の大きい選手の一人であるジョンストンが、倒れたチームメイトを気遣いながら数人の仲間を慰めに行った。彼はチームの成功に欠かせないだけでなく、困難な局面でもリーダーシップを発揮した。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：カタールW杯の信頼性

    カタールは、今大会でどのチームも経験していなかった苦境に立たされた。4年前の自国開催大会で最下位に終わった同チームは、共催国との一戦へ準備不足に見える。

    スイス戦では終盤の同点弾で勝ち点1を得たが、木曜日の試合ではその勢いを維持できなかった。

    豊富な大舞台経験を持つジュレン・ロペテギ監督も、チームを落ち着かせるのに苦慮した。

    グループBからの敗退がほぼ確定し、2人の先発を欠いて最終戦に臨む。この日の出来が彼らの実力なら、再びワールドカップの舞台に立つのは当分先になりそうだ。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：カナダのMaplePress

    カナダは木曜日の試合で、ワイドエリアで継続的にプレッシャーをかける積極的なプレス戦術が奏功した。キックオフ直後、ブキャナンとウインガーのアリ・アーメドがボールを奪取し、ターンオーバーを誘発。カタールはロングボールに頼り、ボール保持率は低下した。

    試合を通じて1対1を33回制し、相手に走りさせる展開を継続。ドリブルでサイドに逃げられたボールも奪い返し、即座にカウンターへつながった。

    試合終了の1分前まで圧力を緩めず、ジェシー・マーシュが描いた戦術が完全に機能した。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：アンチたち

    ボスニアとの初戦前、ラリンの決定力に疑問の声が上がった。マーシュ監督は彼を先発から外し、タニ・オルワセイを起用した。しかしラリンはその後2試合で1ゴールずつ計2得点をマークしている。

    トロントでの一戦でラリンが批判を封じると、次はデビッドの得点力不足が話題に上がった。しかし彼のハットトリックでその疑問も消えた。

    この圧勝でカナダは、ワールドカップの舞台でも通用することを証明した。デイヴィスが不在でも結果を出したことで、キャプテンはグループ首位を争うスイス戦までさらに1週間、回復に充てられる。

    今はコネの離脱を乗り越え、チームが一丸となることが最優先だ。大会の佳境を迎える中、彼とともに戦う覚悟を示してほしい。