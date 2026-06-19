バンクーバー発――カナダ男子代表はW杯初得点を挙げ、自信を持ってプレーした。しかし午後、バンクーバーのBCプレイスで行われた試合を6-0で勝っても、祝祭ムードは薄かった。

前半はジョナサン・デイヴィッドが2得点を挙げ、カイル・ラリンも2試合連続でネットを揺らした。しかし後半、MFイスマエル・コネが背後からタックルを受け、負傷した。

このタックルでアシム・マディボが退場し、カタールは51分に9人となった。前半にはホマム・エラミンも得点を阻んだとして退場していた。コネは痛みよりショックが大きい様子で、映像では下腿の負傷が疑われた。彼は上半身を起こし、ファンに手を振りながら担架で運ばれた。

カナダはすぐさま反撃。 64分には途中出場のネイサン・サリバがFKで4点目を奪取。彼はコネのユニフォームを掲げてスタンドを沸かせた。さらにジェイコブ・シャッフェルバーグの5点目、デビッドの6点目（ハットトリック）で試合は決まった。

この勝利はカナダの男子W杯初白星。デビッドは1966年以来となる開催国でのハットトリックを達成し、前半だけで8本の枠内シュートは1994年以来の記録だ。

最終戦でスイスと対戦するカナダは、引き分け以上でグループ首位とベスト32のホーム開催が確定し、ベスト16もホームとなる可能性が残っている。

GOALがバンクーバーの試合の勝者と敗者を分析する…