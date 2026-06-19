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ジョナサン・デイヴィッドは歴史的なハットトリックで批判を封じたが、イスマエル・コネの負傷がカナダのW杯初勝利の喜びを少し損ないました。カタールを圧倒した試合の勝者と敗者。

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Analysis
カナダ 対 カタール
カナダ
カタール
ワールドカップ
J. Marsch
ジョナサン・デイヴィッド
イスマエル・コネ

カナダが男子ワールドカップ初優勝。ジョナサン・デイヴィッドがハットトリックを達成し、ジェシー・マーシュ監督のプレッシングがカタールを圧倒した。しかしバンクーバーでの大勝の夜、イスマエル・コネの重傷が影を落とした。

バンクーバー発――カナダ男子代表はW杯初得点を挙げ、自信を持ってプレーした。しかし午後、バンクーバーのBCプレイスで行われた試合を6-0で勝っても、祝祭ムードは薄かった。

前半はジョナサン・デイヴィッドが2得点で批判を封じ、カイル・ラリンも2試合連続でネットを揺らした。しかし後半、MFイスマエル・コネが背後からタックルを受け負傷。

このタックルでアシム・マディボが退場し、カタールは51分に9人となった。前半にはホマム・エラミンも得点を阻んだとして退場していた。コネは痛みよりショックが大きい様子で、映像では下腿の負傷が疑われた。担架で運ばれる際、上半身を起こしてファンに手を振った。

カナダは直ちに反撃。 64分には途中出場のネイサン・サリバがFKで4点目を奪取。彼はコネのユニフォームを掲げてスタンドを沸かせた。さらにジェイコブ・シャッフェルバーグの5点目、デビッドの6点目（ハットトリック）で試合は決まった。

この勝利はカナダにとって男子W杯初勝利。デビッドは1966年以来となる開催国選手でのハットトリックを達成し、前半だけで8本の枠内シュートは1994年以来の快挙だ。

 「カナダ人なら誰もこの日を決して忘れないだろう」とマーシュ監督は語った。「4100万人が『自分がここにいた』と言うだろう。この国には才能もメンタリティも情熱もある。それを示した歴史的瞬間だ。」

「大きな瞬間はそう簡単に訪れないと学んだ。だからこそ、大切にし、祝わなければならない。スタジアム全体にその思いを広げたかった」

最終戦ではスイスと引き分ければ首位通過でラウンド32のホーム開催が確定し、ラウンド16もホームとなる可能性が残る。

GOALがバンクーバーの勝者と敗者を分析する……

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：ジョナサン・デイヴィッド

    ジョナサン・デイヴィッドは気まぐれな選手だ。ボスニア・ヘルツェゴビナとの開幕戦（引き分け）では60分前に交代し、今週は多くの批判を受けた。

    メディアにほとんど語らない彼は「ゴールがすべてを語る」と常々述べ、その言葉をカタール戦で証明した。序盤から圧倒的なエネルギーでDFに圧力をかけ、セカンドボールを次々と奪った。

    16分、右足で放った強烈なボレーがリバウンドを呼び、ラリンが今大会2点目を決めた。直後、ブキャナンとジョンストンのパス交換からデイヴィッドが絶妙な位置にシュート、W杯初得点をマーク。さらにラリンのシュートが弾んだところを押し込み追加点。

    試合終了間際には6点目を奪い、カナダ人初となるワールドカップでのハットトリックを達成した。ただし、コネの負傷もあり、祝賀ムードは控えめだった。

    「素晴らしかった。ゴールを決めるたびに観客の歓声が大きくなった。それが次のゴールへの原動力になった」とデイヴィッドは語った。

    大舞台で結果を出せるか疑問視されていたが、デビッドはついに実力を証明した。通算42得点でカナダ歴代最多得点を更新し、国民の期待に応える自信を手にした。

    「ジョニーこそ真のストライカーだ。私は彼を疑ったことはない。攻撃でチームを牽引してくれると信じていた」とマーシュ監督は語った。 「先制点をアシストし、その後ハットトリックを達成したのは言うまでもなく、全体を通して素晴らしいプレーだった」

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：カナダの中盤

    カナダ男子代表は勝ち点3を得たが、最も重要なMFを失った。コネのボール捌きは、中盤のトランジション攻撃を支えていた。

    公式発表はないが、大会だけでなく将来もコネ抜きで戦う可能性が出てきた。彼のような守備網を突くパス、ラインを破る動き、ボールを持ったときの自信を持つ選手は他にはいない。

    「骨が折れる音が聞こえた」と試合後に語ったマーシュ監督は、コネが手術のため病院へ移送されたと付け加えた。「彼を思うと胸が痛む。全員が動揺している」

    W杯準備中も怪我は絶えなかったため、「次の選手が出番」という状況は初めてではない。アルフォンソ・デイヴィスは復帰予定で、代わって出場したサリバもFKで得点を挙げた。いずれも優れた選手ながら、コネのスキルセットを完全に補えるわけではない。

    「僕たちがベストを尽くすには彼が不可欠だ。でも、この出来事が僕たちに新たな闘う理由を与えてくれた」とDFアリステア・ジョンストンは語った。「これがこのチームのあり方。まるで兄弟のような絆だ。仲間が倒れるのは本当に辛い。でも、もっとモチベーションが必要だったなら、今まさにそれを得たんだ」

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：アリステア・ジョンストン

    アリスター・ジョンストンはイエローカードでスイス戦出場停止の危機にあったが、慎重になることなく粘り強いプレーでワイドの優位性を発揮し、ブキャナン、コネ、デビッドを活かせた。

    2点目のアシストを記録し、4本の正確なクロスと6回の決定機を創出。イエローカードは受けず、ラウンド16前に警告がリセットされるため最終戦の出場資格も維持した。

    右サイドの戦略についてジョンストンは「基本はアクラム・アフィフに対してビルドアップを仕掛けることだった。彼は型破りで、ボールを持ったときの質は高い。だが守備では彼に守備を強いることを狙った。守備に回るとは思っていなかったからだ」と語った。 「ビルドアップでは3バックの一角に入り、同時にクラブでやっているように前線へ上がりタジョンをサポートする。そのバランスを探っているんだ」

    コネが負傷した際には、ロッカールームで発言力のあるジョンストンが倒れたチームメイトに声をかけ、数人を慰めに行った。彼はチームに不可欠な存在であり、かつ困難な場面でもリーダーシップを示した。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：カタールW杯の信頼性

    カタールは、今大会でどのチームも経験していなかった苦境に立たされた。4年前の自国開催大会で最下位に終わった同チームは、共催国を相手に準備不足を露呈した。

    スイス戦では終盤の同点弾で勝ち点1を得たが、木曜日の試合ではその勢いを維持できなかった。

    豊富な大舞台経験を持つジュレン・ロペテギ監督も、チームの落ち着きを保つのに苦慮した。

    グループBからの敗退がほぼ確定し、2人の先発を欠いて最終戦に臨む。この日の出来が彼らの実力なら、再びワールドカップの舞台に立つのは当分先になりそうだ。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：カナダのMaplePress

    カナダは木曜日の試合でワイドエリアで継続的にプレッシャーをかける積極的なプレス戦術が奏功。キックオフ直後にブキャナンとウイングのアリ・アーメドがボールを奪い、ターンオーバーを誘発した。カタールはロングボールに頼り、ボール保持率は低かった。

    試合を通じて1対1を33回制し、相手に走りさせる展開を継続。ボールをサイドに運ばれても奪い返し、カウンターへつながった。

    試合終了の1分前まで圧力を緩めず、ジェシー・マーシュが描いた戦術が完全に機能した。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：アンチたち

    ボスニア戦前、ラリンの決定力に疑問の声が上がった。マーシュ監督は彼をベンチに置き、オルワセイを起用した。しかしラリンはその後2試合で1ゴールずつ計2得点をマークした。

    トロントでの一戦でラリンが批判を封じると、次はデビッドの得点力不足が話題に上がった。しかし彼のハットトリックでその疑問も消えた。

    この圧勝でカナダは、ワールドカップの舞台でも通用することを証明した。しかもデイヴィス不在で勝ち取ったため、キャプテンはグループ首位を争うスイス戦までさらに1週間調整できる。

    今はコネの離脱を乗り越え、チームが一丸となることが最重要です。大会の佳境を迎える中、彼とともに戦う覚悟で突き進みたい。