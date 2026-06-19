バンクーバー発――カナダ男子代表はW杯初得点を挙げ、自信を持ってプレーした。しかし午後、バンクーバーのBCプレイスで行われた試合を6-0で勝っても、祝祭ムードは薄かった。

前半はジョナサン・デイヴィッドが2得点で批判を封じ、カイル・ラリンも2試合連続でネットを揺らした。しかし後半、MFイスマエル・コネが背後からタックルを受け負傷。

このタックルでアシム・マディボが退場し、カタールは51分に9人となった。前半にはホマム・エラミンも得点を阻んだとして退場していた。コネは痛みよりショックが大きい様子で、映像では下腿の負傷が疑われた。担架で運ばれる際、上半身を起こしてファンに手を振った。

カナダは直ちに反撃。 64分には途中出場のネイサン・サリバがFKで4点目を奪取。彼はコネのユニフォームを掲げてスタンドを沸かせた。さらにジェイコブ・シャッフェルバーグの5点目、デビッドの6点目（ハットトリック）で試合は決まった。

この勝利はカナダにとって男子W杯初勝利。デビッドは1966年以来となる開催国選手でのハットトリックを達成し、前半だけで8本の枠内シュートは1994年以来の快挙だ。

「カナダ人なら誰もこの日を決して忘れないだろう」とマーシュ監督は語った。「4100万人が『自分がここにいた』と言うだろう。この国には才能もメンタリティも情熱もある。それを示した歴史的瞬間だ。」

「大きな瞬間はそう簡単に訪れないと学んだ。だからこそ、大切にし、祝わなければならない。スタジアム全体にその思いを広げたかった」

最終戦ではスイスと引き分ければ首位通過でラウンド32のホーム開催が確定し、ラウンド16もホームとなる可能性が残る。

GOALがバンクーバーの勝者と敗者を分析する……