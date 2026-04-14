英紙『インディペンデント』によると、バイエルンはAFCサンダーランドのFWブライアン・ブロッビー（24）を夏の補強候補として検討している。同紙は、バイエルンがすでにこの元ライプツィヒのオランダ人選手をマークしていると伝えている。
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ジョナサン・ターにとっての悪夢が再来か。バイエルンがケインの代役として意外な選手をリストアップ。
ブロッビーは今シーズン開幕直前にアヤックス・アムステルダムから約2000万ユーロで移籍し、「ブラックキャッツ」に加入したばかりだ。しかし『インディペンデント』紙によると、このストライカーの獲得には約5000万ユーロが必要で、安くないようだ。
バイエルンでは、ブロッビーはハリー・ケインの控えとして起用される見込みだ。現在はニコラス・ジャクソンがその役目を務めているが、チェルシーからシーズン終了までのレンタル移籍であり、来季も残留する可能性は低い。
レンタル契約には一定数先発すると義務付けられる買い取り条項があるが、出場が少ないためバイエルンは回避できる見込みだ。ジャクソンは今夏、セリエAのACミランへ移籍する可能性が高いと報じられている。
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アンソニー・ゴードンはバイエルンに移籍する？
とはいえ、バイエルンが控え要員に巨額移籍金を払う可能性は低い。ブロッベイは今季サンダーランドでプレミアリーグ25試合6ゴール1アシストと目立った活躍がない。
さらにスカイは、バイエルンが典型的なセンターフォワードより多才な選手を求めていると報じている。左ウイングのルイス・ディアスのバックアップ兼ライバルが主な目的で、理想は両ポジションをこなせる選手だ。
この条件に合うとして最近浮上したのが、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンだ。英メディアは「絶対的な希望候補」と伝えている。
25歳のゴードンはウイングだけでなくトップ下や「10番」もこなす。さらに、ニューカッスルがFFP違反で主力放出を迫られる可能性があり、FCBには好都合だ。
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ブロビーはターにとっての悪夢となり、ライプツィヒにとっては失敗作となった
スカイは、バイエルンがゴードン獲得に最大7000万ユーロを提示する可能性があると報じた。FFPの圧力があるとはいえ、この金額ではニューカッスルは笑止としか思わないだろう。ゴードンはアーセナルなど資金力のある英クラブにも注目されているからだ。
来夏に2人とも加入する可能性は低い。短期間に巨費を投じるのは、中長期的な補強方針に反する。
特にブロッベイにはリスクがある。彼はRBライプツィヒ時代、14試合で無得点に終わり1600万ユーロでアヤックスへ戻った。その後163試合で56得点を挙げサンダーランドへ移籍した。
バイエルンのセンターバック、ジョナタン・ターは今でもブロッベイに苦戦した記憶がある。2024年9月のネーションズリーグドイツ対オランダ戦（2-2）で、ターはブロッベイを止められず、イエローカード2枚を防ぐためハーフタイムに交代した。