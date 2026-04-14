ブロッビーは今シーズン開幕直前にアヤックス・アムステルダムから約2000万ユーロで移籍し、「ブラックキャッツ」に加入したばかりだ。しかし『インディペンデント』紙によると、このストライカーの獲得には約5000万ユーロが必要で、安くないようだ。

バイエルンでは、ブロッビーはハリー・ケインの控えとして起用される見込みだ。現在はニコラス・ジャクソンがその役目を務めているが、チェルシーからシーズン終了までのレンタル移籍であり、来季も残留する可能性は低い。

レンタル契約には一定数先発すると義務付けられる買い取り条項があるが、出場が少ないためバイエルンは回避できる見込みだ。ジャクソンは今夏、セリエAのACミランへ移籍する可能性が高いと報じられている。