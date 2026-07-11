スペインの名門クラブが、守備的MFとの交渉を初期段階ではじめた。 レアル・マドリードは、2018年W杯準優勝経験を持つ同選手が移籍に前向きかどうかを探っている。同選手は今夏にアル・ナセル（サウジアラビア1部）との契約が満了するため、移籍金なしで獲得できる。
AFP
翻訳者：
ジョゼ・モウリーニョ、次なる大物補強か。レアル・マドリードがフリーのサウジアラビア代表に接触か。
新監督のジョゼ・モウリーニョ氏がこの人事の主導役だ。彼は中盤の司令塔を高く評価し、スター揃いのチームで安定感をもたらすと期待している。
クラブは中盤の即戦力と経験を求める短期策としてこの獲得を検討。報道によると、右利きの選手には1年契約が提示される見込みだ。
- Getty Images Sport
レアル・マドリードが関心を示している：ブロゾヴィッチは最後にどこでプレーしていたのか？
ブロゾヴィッチにとって、マドリードへの移籍は欧州トップ舞台への復帰だ。このMFは過去3年間をサウジ・プロリーグで過ごし、アル・ナセルで公式戦124試合に出場した。
その前はセリエAインテル・ミラノで長年活躍し、キャプテンとしてチームをCL決勝へ導いた。
代表でも10年以上中心として活躍し、2018年W杯決勝、2022年W杯準決勝進出に貢献。2024年欧州選手権を最後に代表を引退する予定だ。
ブロゾヴィッチは移籍金なしでレアル・マドリードに加入する見込みだ
代表引退と砂漠の国での契約満了により、33歳の彼は進路の岐路に立つ。移籍金不要のベテランとして、モウリーニョ率いるレアル・マドリードへ移籍すれば、クラブサッカーの最高峰タイトルを再び争うチャンスを得られるだろう。
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