ブロゾヴィッチにとって、マドリードへの移籍は欧州トップ舞台への復帰だ。このMFは過去3年間をサウジ・プロリーグで過ごし、アル・ナセルで公式戦124試合に出場した。

その前はセリエAインテル・ミラノで長年活躍し、キャプテンとしてチームをCL決勝へ導いた。

代表でも10年以上中心として活躍し、2018年W杯決勝、2022年W杯準決勝進出に貢献。2024年欧州選手権を最後に代表を引退する予定だ。