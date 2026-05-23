スカイ・スポーツによると、モウリーニョ氏は土曜の午後、青いキャップとカジュアルなシャツで身を隠し、ベルリンのホテル・アドロン・ケンピンスキーからオリンピアシュタディオンへ向かう姿が目撃された。63歳の同氏はバイエルン対シュトゥットガルトのDFBポカール決勝を観戦するためドイツを訪れ、レアル・マドリード監督就任を控える同氏の今夏補強計画への憶測を呼んだ。

同行したのは、ホルヘ・メンデスが率いるエージェント会社「ゲスティフテ」のヘンドリック・シャウエルテだ。モウリーニョのレアル・マドリード復帰が間近と噂される中、VIP席に姿を見せたことは、スペインでのチーム再編が着々と進んでいることを示唆している。