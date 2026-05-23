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「ジョゼ・モウリーニョ、手を出すな！」レアル・マドリードの新監督がバイエルンのカップ戦決勝を観戦。マイケル・オリゼの移籍噂があるが、クラブ幹部は「売却不可」と警告。
モウリーニョ、DFBポカール決勝に姿を見せる
スカイ・スポーツによると、モウリーニョ氏は土曜の午後、青いキャップとカジュアルなシャツで身を隠し、ベルリンのホテル・アドロン・ケンピンスキーからオリンピアシュタディオンへ向かう姿が目撃された。63歳の同氏はバイエルン対シュトゥットガルトのDFBポカール決勝を観戦するためドイツを訪れ、レアル・マドリード監督就任を控える同氏の今夏補強計画への憶測を呼んだ。
同行したのは、ホルヘ・メンデスが率いるエージェント会社「ゲスティフテ」のヘンドリック・シャウエルテだ。モウリーニョのレアル・マドリード復帰が間近と噂される中、VIP席に姿を見せたことは、スペインでのチーム再編が着々と進んでいることを示唆している。
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バイエルンのエースが注目されている
オリゼは欧州で注目の若手選手だ。モウリーニョはフランス人ウインガーを高く評価している。ブンデスリーガ移籍後、その活躍は来季マドリードの攻撃陣をさらに強化すると期待される。
モウリーニョはシュトゥットガルトSDファビアン・ヴォルゲムートの招待で試合を観戦。契約交渉は最終段階だが、ベルリンでのスカウト活動から、オリゼが候補の上位にいるのは明らかだ。
ホーネスが厳しい移籍警告
バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスは、モウリーニョ監督の関心を巡る噂に即座に言及。スペインの強豪クラブにオリゼを奪われる可能性について、74歳のクラブレジェンドは「アリアンツ・アレーナから引き抜こうとするいかなる試みも無駄だ」と明言した。
さらにホーネスは、モウリーニョのスカウト活動に対し「オリゼをいくら凝視しても、彼を手に入れることはできない」と断言。続けて「彼は依然として『売れない』選手だ。会わないことを願う。そうすればマドリードから来る手間が省けただろうに」と語った。
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オリゼの素晴らしいシーズン
オリゼが今シーズンのブンデスリーガ最優秀選手に選ばれた。シュトゥットガルト戦を前に、彼はバイエルンで52試合に出場し、22ゴール30アシストを記録。チャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリード戦でもチームを勝利に導き、第1戦でアシスト、第2戦で得点を挙げた。