AFP
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ジョゼ・モウリーニョ、「幸せの源」を称賛 ヴィニシウス・ジュニオールはアーセナル行きを見送り、レアル・マドリーと巨額の新契約へ
モウリーニョがヴィニシウス・ジュニオールの契約延長に反応
モウリーニョが、ビニシウス・ジュニオールがプレミアリーグからの関心を退け、スペインの首都に残留する決断を下したことへの喜びを語った。26歳の同選手にはアーセナルが大規模な獲得攻勢をかけており、イングランドで最高給取りの選手にする用意があると報じられていたが、最終的にはスペシャル・ワンの下で新時代をけん引する道を選んだ。ブラジル代表は正式に2032年6月までの契約にサインし、スペインの強豪に長期的な将来を託した。
フェレンツヴァーロシュに2-1で勝利したプレシーズンマッチ後、モウリーニョはこの契約更新がクラブの安定にとっていかに重要かを強調した。ポルトガル人指揮官は「最も重要なのは契約更新だ。もちろん、契約を更新することは彼自身にとって喜びの源だが、同時にそれは我々全員にとっても喜びの源だ」と述べた。
- Getty Images Sport
スペシャル・ワン、復帰する主力たちへの忍耐を要求
契約に関するニュースが見出しをさらう一方で、ビニシウス・ジュニオールはブダペストで後半途中から出場し、ピッチに復帰した。モウリーニョ監督は、ワールドカップで忙しい夏を過ごした後の同ウインガーの現在のキレについて、期待をすぐに抑えた。
「ビニにはトレーニングセッションがほとんどなかった。今日、ボールを持って50メートル走り、そのままゴールを決めるようなことは期待していなかった。彼の脚はまだ重く、疲労が残っている」と指揮官は試合後の総括で説明した。「来週の水曜日、そしてその次の日曜日には、間違いなくもっと良い状態になっているはずだ」
ベルナルド・シウバのコンディション不安が浮上
この親善試合では、もう1人の注目度の高い新戦力もデビューを飾ったが、モウリーニョはベルナルド・シウバのコンディションについて率直な見解を示した。指揮官はいつものように飾らず、このMFの準備状況について、オフシーズン中に精神面を完全に休めた結果、身体面のレベルが不足しているとの認識を示した。
「彼は非常に重要な選手だ」とモウリーニョは付け加えた。「彼も休暇に入っていた選手の1人だ。彼は精神的な作業から完全に切り離し、休みの間は何もしないタイプの選手だ。そのため、向上させる必要がある、かなり低いフィジカルコンディションで戻ってきた。だが、ベルナルドは素晴らしい選手で、低い位置でも中盤でも、我々に優れた前進力をボール保持の中でもたらしてくれる」
- Getty Images Sport
ベルナベウで新シーズンに向けたチーム作り
レアル・マドリーの焦点は今後、チームが強度を高めていく中で行われるデポルティボ・ラ・コルーニャ、そしてシャルケとの親善試合へと移る。ヴィニシウス・ジュニオールの将来がついに決着したことで、ベルナベウの上層部は胸をなで下ろしている。ブラジル人FWは、昨季を無冠で終えた後、2026-27シーズンにモウリーニョがタイトル獲得を目指す上で、その礎となる存在になると見られている。
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