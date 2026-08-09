モウリーニョが、ビニシウス・ジュニオールがプレミアリーグからの関心を退け、スペインの首都に残留する決断を下したことへの喜びを語った。26歳の同選手にはアーセナルが大規模な獲得攻勢をかけており、イングランドで最高給取りの選手にする用意があると報じられていたが、最終的にはスペシャル・ワンの下で新時代をけん引する道を選んだ。ブラジル代表は正式に2032年6月までの契約にサインし、スペインの強豪に長期的な将来を託した。

フェレンツヴァーロシュに2-1で勝利したプレシーズンマッチ後、モウリーニョはこの契約更新がクラブの安定にとっていかに重要かを強調した。ポルトガル人指揮官は「最も重要なのは契約更新だ。もちろん、契約を更新することは彼自身にとって喜びの源だが、同時にそれは我々全員にとっても喜びの源だ」と述べた。