『The Athletic』によると、フロレンティーノ・ペレス会長は来夏、ジョゼ・モウリーニョを13年ぶりにレアル・マドリードの監督に復帰させたいと考えている。
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ジョゼ・モウリーニョ、劇的な復帰か？レアル・マドリードで衝撃的な監督人事の兆し
ペレスの意向はクラブ内で全員が支持しているわけではないが、63歳のポルトガル人監督は退任が濃厚なアルバロ・アルベロアの後任として最有力候補となっている。数日前、ポルトガルの『レコード』紙はペレスがモウリーニョとの会談を計画していると報じた。
モウリーニョは2025年までベンフィカと契約しているが、来季以降の去就は明言を避けている。2026/27シーズンも指揮するか問われると、「分からない。なぜ断言できる？自分だけでは決められない」と語った。
続けて「監督もクラブの一員に過ぎない。スタッフや記者と同じだ。君は10年後も『ア・ボラ』にいると約束できるか？ 私もできない」と語った。
『The Athletic』によると、2027年まで続くモウリーニョの契約には300万ユーロの違約金条項があり、レアルはこの金額なら容易に発動できるという。
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レアル・マドリード：クロップとデシャンが辞退
2010～2013年にレアルを率い、2012年には史上最多勝ち点でリーグ優勝したモウリーニョ。アルベロアの退任がまだ公式発表されていないものの、候補は彼だけではない。
ユルゲン・クロップや退任するフランス代表監督ディディエ・デシャンには既に断られているという。さらに、W杯制覇のアルゼンチン代表監督リオネル・スカローニやVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスも候補に挙げられている。
今季はタイトル獲得の望みが薄く、シャビ・アロンソがヴィニシウス、ベリンガム、エムバペらを率いる難しさに直面した激動のシーズンだった。 その後、クラブ記録を作ったレバークーゼンとの合意で契約を解除し、カスティージャ監督アルベロアが暫定的に指揮を執っている。
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アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードで惨敗
デビュー戦でレアルは2部のアルバセテに完敗し、カップ戦ベスト16で敗退。ラ・リーガでも不安定なままバルセロナとの優勝争いから脱落し、残り5節で勝ち点差は11に広がった。 チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに敗れた。
一方、モウリーニョ率いるベンフィカもリーグ無敗ながらタイトル獲得は絶望的。ポルトとの勝ち点差は6に開いた。カップ戦準々決勝でもポルトに敗れ、CLプレーオフではレアルに屈した。