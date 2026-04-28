ジョゼ・モウリーニョ、劇的な復帰か？レアル・マドリードで衝撃的な監督人事の兆し

ペレスの意向はクラブ内で全員が支持しているわけではないが、63歳のポルトガル人監督は退任が濃厚なアルバロ・アルベロアの後任として最有力候補となっている。数日前、ポルトガルの『レコード』紙はペレスがモウリーニョとの会談を計画していると報じた。

モウリーニョは2025年までベンフィカと契約しているが、来季以降の去就は明言を避けている。2026/27シーズンも指揮するか問われると、「分からない。なぜ断言できる？自分だけでは決められない」と語った。

続けて「監督もクラブの一員に過ぎない。スタッフや記者と同じだ。君は10年後も『ア・ボラ』にいると約束できるか？ 私もできない」と語った。

『The Athletic』によると、2027年まで続くモウリーニョの契約には300万ユーロの違約金条項があり、レアルはこの金額なら容易に発動できるという。