マドリーはジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いる粘り強いチームに1-3とリードを許し、敗戦濃厚に見えた。しかし、わずか7分間の猛攻で、この欧州の一戦の形勢を完全に逆転した。

モウリーニョ監督は60分頃にベンチからエンドリッキとアルダ・ギュレルを投入し、その後、カルロス・エスピとベルナルド・シウバもピッチに送り出した。この大幅な選手交代で、スペインの強豪はたちまち勢いを取り戻した。

エンドリッキとエスピがともにゴールを決め、ローマのリードを消し去った。かつてローマに所属したDFアントニオ・リュディガーが90分、ギュレルのこの日2本目のアシストからヘディングで得点。鮮やかな逆転劇を締めくくり、リーグフェーズで勝ち点3を手にした。



