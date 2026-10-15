AFP
翻訳者：
ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリー戦での戦術的失敗の責任を認める。交代選手がローマで驚異の7分間の逆転劇を演出
終盤投入の交代選手が流れを変える
マドリーはジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いる粘り強いチームに1-3とリードを許し、敗戦濃厚に見えた。しかし、わずか7分間の猛攻で、この欧州の一戦の形勢を完全に逆転した。
モウリーニョ監督は60分頃にベンチからエンドリッキとアルダ・ギュレルを投入し、その後、カルロス・エスピとベルナルド・シウバもピッチに送り出した。この大幅な選手交代で、スペインの強豪はたちまち勢いを取り戻した。
エンドリッキとエスピがともにゴールを決め、ローマのリードを消し去った。かつてローマに所属したDFアントニオ・リュディガーが90分、ギュレルのこの日2本目のアシストからヘディングで得点。鮮やかな逆転劇を締めくくり、リーグフェーズで勝ち点3を手にした。
- Gribaudi/ImagePhoto
モウリーニョが責任を負う
マドリードの指揮官は、ひどい立ち上がりの責任を全面的に負い、相手の絶え間ない攻めを称賛した。ただ、ローマの勢いはいずれ落ちると確信していた。
「前半は監督の責任で、後半は選手たちの責任だ」とモウリーニョは記者団に語った。「サッカーは90分間の戦略的なゲームだ。対戦相手も重要で、今日の相手は信じられないほど強かった。手ごわいチームだ。
「だが、あの強度で90分間ずっとプレーするのは不可能だ。私は必要だと思う交代を行った。ただ、前半は彼らに徹底的にやられた」
ローマで英雄さながらの歓迎
劇的な結果に加え、この夜はモウリーニョとローマのファンにとって感慨深い再会の場となった。スタディオ・オリンピコの観客は、2024年1月にクラブを去った元監督を長い拍手で迎えた。ウルトラスは、モウリーニョが2022年に成し遂げたカンファレンスリーグ優勝をたたえる巨大な横断幕を掲げた。その一つには「ローマに栄光をもたらした者を、ローマは永遠にたたえる」と記されていた。モウリーニョは後に、この歓迎に「言葉を失った」と認めた。
一方、この試合ではヴィニシウス・ジュニオールを巡る一時的な緊張も浮き彫りになった。ブラジル人ウインガーは、ローマの2点目につながるミスを犯した後、59分に交代を命じられて怒りを感じたと記者団に認めた。
「ヴィニにとってはつらかった」とモウリーニョは説明した。「ヴィニは失うべきではない場面でボールを失った。でも、そういうこともある。私だってミスをする。彼が不満に思うのは自然なことだ。悔しさを感じるのも普通だ。ただ、試合後は勝利をとても喜んでいた」
- Getty Images Sport
レアル・マドリーに勢い
欧州の舞台で劇的に窮地を脱したレアル・マドリーは、チャンピオンズリーグで順調に戦いを進めている。この勝利は、先発メンバーが振るわない中でベンチの選手たちが決定的な役割を果たした、選手層の厚さを示すものとなった。
モウリーニョ監督は今後、スター選手がそろうチームのマネジメントに注力することになる。レアル・マドリーが国内と欧州で続く過密日程を乗り切るには、主力選手たちが不満を前向きな力に変えられるようにすることが重要だ。
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