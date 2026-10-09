ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリーのスター、ビニシウス・ジュニオールを擁護　不調と批判の中で

サンティアゴ・ベルナベウではここ数週間、ビニシウスに向けられる視線が一段と厳しさを増している。世界的スターとしての地位を確立した時期を経て、パフォーマンスの大幅な低下により、先発イレブンでの立場に疑問の声が上がっている。ビジャレアル戦を前にメディア対応したジョゼ・モウリーニョは、実力主義という考え方について語る一方で、自信とリズムを取り戻すために、より繊細なアプローチを必要とする選手もいると認めた。

「実力主義、その通りだ。だが同時に、選手の名前ではなく、その選手が今どんな時期を過ごしているのかに目を向ける柔軟さも必要だ。選手を助けるために何が最善かを理解しなければならない。状態が良くない選手がいる時、前進させるための戦略は一つではない。その一つが純粋な実力主義だ。良くなければ外れる。ただ、それにはリスクもある。通常のレベルに戻るまで時間が必要な選手もいる。君たちが言っているのはビニシウスのことだろう。それは隠さない」とモウリーニョは説明した。