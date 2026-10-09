AFP
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ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリーのスター、ビニシウス・ジュニオールを擁護 不調と批判の中で
モウリーニョ、実力主義と選手への支援について語る
サンティアゴ・ベルナベウではここ数週間、ビニシウスに向けられる視線が一段と厳しさを増している。世界的スターとしての地位を確立した時期を経て、パフォーマンスの大幅な低下により、先発イレブンでの立場に疑問の声が上がっている。ビジャレアル戦を前にメディア対応したジョゼ・モウリーニョは、実力主義という考え方について語る一方で、自信とリズムを取り戻すために、より繊細なアプローチを必要とする選手もいると認めた。
「実力主義、その通りだ。だが同時に、選手の名前ではなく、その選手が今どんな時期を過ごしているのかに目を向ける柔軟さも必要だ。選手を助けるために何が最善かを理解しなければならない。状態が良くない選手がいる時、前進させるための戦略は一つではない。その一つが純粋な実力主義だ。良くなければ外れる。ただ、それにはリスクもある。通常のレベルに戻るまで時間が必要な選手もいる。君たちが言っているのはビニシウスのことだろう。それは隠さない」とモウリーニョは説明した。
- Getty Images Sport
ヴィニシウスの苦闘がもたらした感情的な影響
スペシャル・ワンは、この不振がビニシウス本人に与えている精神的な負担を強調したかった。チームのために尽くす同選手の姿勢は疑われるべきではないと強調し、このブラジル人選手は現状を改善してチームの勝利に貢献するため、舞台裏でこれまで以上に懸命に取り組んでいると指摘した。
「私を傷つけ、悲しくさせるのは、彼がどれほど良い状態を取り戻したいと望み、試合を勝たせ、違いを生み出す存在になりたいと思っているかを理解することだ。私の心を打つのは、彼が苦しんでいる姿を見ることだ。彼は、私にとって大きな驚きでもある、並外れた青年であり、復活するために懸命に努力している」とモウリーニョは付け加えた。
復帰に向けた具体的なプラン
今後を見据え、モウリーニョは、このウインガーに目に見える即時の改善が見られない場合、特別な育成プランが必要になる可能性を示唆した。指揮官は、ビニシウスがかつて個人賞の有力候補となったレベルを取り戻せるよう、さまざまな戦術面およびマネジメント面での解決策を検討している。
「彼が自分のレベルを取り戻すまで毎試合起用し続けるのか。それとも、ベンチに置く、あるいは別の解決策を見つけるなど、特定のプランを導入する時が来るのか。私は真のレアル・マドリーのファンを批判しているのではない。彼らを心から尊敬している。だが、今はまだあの別格のビニシウスではない彼のような少年が、多くのあなた方の影響によって、本来受けるべき助けを得られていないのを見るのは胸が痛む」と指揮官は述べた。
- Getty Images Sport
ファンの支援を求める訴え
最後にモウリーニョは、世論に対するメディアの影響にも矛先を向け、サポーターに対してそのFWを辛抱強く見守るよう求めた。外部の声が生み出すプレッシャーが、ピッチ上で輝きを取り戻す選手の力を妨げていると同監督は考えており、ベルナベウでもっと支えとなる環境を求めた。
「彼は支えられるに値する。彼は、マドリードのファンに大きな喜びをもたらした、あの頃のヴィニシウスにもう一度なりたいと強く望んでいる」と、指揮官は締めくくった。
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