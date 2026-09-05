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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリーがレアル・ベティスにまさかの敗戦を喫し、審判の「基準」を批判

ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
ベティス 対 レアル・マドリー
ベティス
ラ・リーガ

レアル・マドリーは、終了間際に勝ち点1を救うPKをキリアン・エムバペが後半アディショナルタイムに失敗し、レアル・ベティスに0-1の悔しい敗戦を喫した。ホストのレアル・ベティスではトロイ・パロットが終盤に決勝点を挙げ、ジョゼ・モウリーニョが判定に強い疑問を投げかける一夜となった。

  • エムバペのPK失敗でマドリー敗戦

    マドリードは終盤のリーガでのドラマの末、エスタディオ・デ・ラ・カルトゥハでベティスに1-0で衝撃の敗戦を喫した。ホームのベティスは81分にパロットが決勝点を挙げ、その後、エムバペはアディショナルタイムにPKで同点にする絶好機を逃した。

    フランスのスーパースターが93分に蹴ったPKは、ベティスGKアルバロ・バジェスに見事にセーブされた。この悔しい結果により、モウリーニョ監督のチームはリーガ首位でバルセロナをかわすことができず、勝ち点9のままとなった。

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    モウリーニョ、不統一なイエローカード判定に疑問呈す

    モウリーニョ監督はいら立ちを隠せない様子でタッチラインに立ち、緊迫した一戦の中で主審から警告を受けた。ポルトガル人指揮官は判定基準に疑問を呈し、特に前半にアルダ・ギュレルへ警告が出された一方で、ホームチームにはおとがめがなかった点を問題視した。

    「なぜ自分にイエローカードが出たのかは分からないが、構わない。受け入れる」とモウリーニョ監督は試合後、説明した。「ベティスの選手が、ベンチの目の前でまるで死んでいるかのように見えたから立ち上がったんだ。

    「ベティスは1枚のカードも受けないままハーフタイムを迎えたのに、ただプレーすることしか知らない哀れなアルダはイエローカードを受けることになった。私はそれが気に入らなかった。だが、試合に負けた後で、勝敗がイエローカードのせいだったとは今ここで言うつもりはない」

  • 認められなかったゴールにフラストレーション募る

    マドリーはボール保持で優位に立ったが、なかなか突破口を見いだせず、ビニシウス・ジュニオールとムバッペがともに枠を直撃した。終盤には緊張感が高まり、カルロス・エスピの見事なアクロバティック弾が、決定的なPKの場面の直前にオフサイドで取り消された。モウリーニョは、ベンチ内で映像を確認した結果、終盤の判定にコーチングスタッフが激怒していたことを認めた。

    「PKの場面、蹴り直しのPK、エスピのゴールについては、分からない。何とも言えない」とモウリーニョは付け加えた。「タブレットでプレーを見ていた人たちがベンチでとても苛立っていたのは分かった。私はそれを見ていないので、コメントはできない。

    「主審は試合を流していたように思うし、それは私の好きなことでもある。その意味では、私はいつも試合を流してくれる主審の方を好む。ただ、前半のイエローカードの基準については」

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    マドリードは素早く立ち直らなければならない

    この僅差での敗戦は、圧倒的に試合を支配しながらもそれを生かせなかったレアル・マドリーにとって、大きな警鐘となった。この敗戦を受け、モウリーニョは来週、マドリーがチャンピオンズリーグ初戦でインテルをホームに迎えるのを前に、選手たちの士気を高めることを目指す。

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