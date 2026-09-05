マドリーはボール保持で優位に立ったが、なかなか突破口を見いだせず、ビニシウス・ジュニオールとムバッペがともに枠を直撃した。終盤には緊張感が高まり、カルロス・エスピの見事なアクロバティック弾が、決定的なPKの場面の直前にオフサイドで取り消された。モウリーニョは、ベンチ内で映像を確認した結果、終盤の判定にコーチングスタッフが激怒していたことを認めた。

「PKの場面、蹴り直しのPK、エスピのゴールについては、分からない。何とも言えない」とモウリーニョは付け加えた。「タブレットでプレーを見ていた人たちがベンチでとても苛立っていたのは分かった。私はそれを見ていないので、コメントはできない。

「主審は試合を流していたように思うし、それは私の好きなことでもある。その意味では、私はいつも試合を流してくれる主審の方を好む。ただ、前半のイエローカードの基準については」