レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、アルゼンチン代表としての活動から退いたワールドカップ優勝者リオネル・メッシについて、最大級の賛辞を送った。レアル・ベティス戦を前にした記者会見で、モウリーニョ監督はこのFWが長年にわたって示してきたクオリティーに深い敬意を表した。また、ポルトガル人指揮官は、メッシの輝かしいキャリアの晩年を楽しむためだけに、自身はそれほど好みではないメジャーリーグサッカーも見なければならないと冗談交じりに語った。

「メッシについて語るのは難しい」とモウリーニョ監督は述べ、ベテランFWが今なお予想を覆し続けていることを強調した。「もうこれ以上言うことはあまりないし、選手としての彼のクオリティーを言い表せる言葉もない」