Ulmer/Lingria
翻訳者：
ジョゼ・モウリーニョ、リオネル・メッシがいなくなればサッカー界は寂しくなると認める さらにフリアン・アルバレスのアトレティコ・マドリーでの状況にも言及
時代を象徴するアイコンに敬意を表して
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、アルゼンチン代表としての活動から退いたワールドカップ優勝者リオネル・メッシについて、最大級の賛辞を送った。レアル・ベティス戦を前にした記者会見で、モウリーニョ監督はこのFWが長年にわたって示してきたクオリティーに深い敬意を表した。また、ポルトガル人指揮官は、メッシの輝かしいキャリアの晩年を楽しむためだけに、自身はそれほど好みではないメジャーリーグサッカーも見なければならないと冗談交じりに語った。
「メッシについて語るのは難しい」とモウリーニョ監督は述べ、ベテランFWが今なお予想を覆し続けていることを強調した。「もうこれ以上言うことはあまりないし、選手としての彼のクオリティーを言い表せる言葉もない」
- Panoramic by PsnewZ
2003年にさかのぼる共通の歴史
モウリーニョがメッシに抱く相互の敬意は、20年以上にわたるフットボールの歴史に根差している。その系譜は、メッシが成長を遂げたバルセロナの名門育成組織ラ・マシアにまでさかのぼる。両者の道が初めて大きく交差したのは2003年11月16日。10代だったメッシが、モウリーニョ率いるポルト戦でバルセロナのトップチーム非公式デビューを果たした時だった。そのシーズンにチャンピオンズリーグ制覇へと突き進むことになるポルトは、その親善試合で2-0の勝利を収めたが、1つの世代を象徴する選手となるメッシにとっては、時代の幕開けを告げる一戦でもあった。
フリアン・アルバレス移籍騒動について語る
現在の国内の話題に目を向けたモウリーニョは、フリアン・アルバレスと、アトレティコ・マドリーからバルセロナへの今夏の移籍が実現しなかった件についても問われた。レアル・マドリー指揮官は憶測に踏み込むことを避け、クラブ内部の問題についてはアトレティコの指揮官ディエゴ・シメオネが全面的な権限を持っていると強調した。また、移籍市場が正式に閉幕した今、選手のコミットメントに関して現実的なルールを示した。
「私の感覚では、昨日から、少なくとも12月31日までは、彼はクラブにとって重要な選手になる」と、モウリーニョはアルバレスの当面の将来について述べた。
- AFP
国内での挑戦を見据えて
夏の移籍市場がすでに終了した今、モウリーニョは、去就が定まっていないすべての選手が少なくとも1月までは現在の競技上の責務に完全に再び集中することを期待している。レアル・マドリーの指揮官にとって、自チームが厳しい連戦に備える中で、プロとしての規律を維持することは最重要事項である。一方で、サッカー界は引き続き、メッシのような象徴的存在が残した不朽のレガシーについて考え続けている。その競技に対する計り知れない影響は、熾烈なクラブ間のライバル関係をも超越している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。