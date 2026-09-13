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ジョゼ・モウリーニョ、ヤン・ディオマンデ起用を巡るプレッシャーを一蹴 レアル・マドリーの新星がサンティアゴ・ベルナベウで初先発へ
モウリーニョ、若手有望株の起用をめぐるプレッシャーを一蹴
ラージョ・バジェカーノに4-1で勝利した後、新たな姿のマドリーが持つ可能性と成長過程の課題の両方が示された一戦を受け、モウリーニョ監督はメディア対応の場で、自身のチーム選考に対する考えを明確にした。とりわけ注目を集めたのは、サンティアゴ・ベルナベウで初先発を果たした若手タレント、ディオマンデだった。加入を巡る騒がしさやファンの期待がある中でも、モウリーニョ監督は素早く自らの権威を示した。
「彼を起用しなければならないというプレッシャーを感じるには、私は少し年を取りすぎている。誰かが負傷しないことを祈らなければならないような陣容もあれば、選択肢が豊富な陣容もある。ディオマンデが今日先発しなければ、なぜプレーしないのか、いつプレーするのかという質問が最初に出てくると、私は100パーセント確信している。我々のベンチには質の高い選手がそろっているし、どの試合の後でも、なぜある選手が先発して別の選手はそうではないのかという質問が出るだろう」とモウリーニョ監督は語った。
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ディオマンデの戦術的成長を評価する
モウリーニョはディオマンデについて、選手の粗削りな才能と改善すべき点の両方を挙げ、バランスの取れた評価を示した。また指揮官は、この選手が依然としてマドリーのような格を持つクラブの要求に適応している段階にあることをすぐに指摘した。
この若手のパフォーマンスについて問われると、モウリーニョは次のように語った。「ディオマンデは着実に成長している。トップレベルのヨーロッパサッカーに関わってきた期間はまだ長くない。昨季はライプツィヒでプレーしたが、それ以上の経験はあまりない。戦術面では学ぶべきことが多い。ただ、1対1、クロス、そしてシュートには信じられないほどのポテンシャルがあるのが分かる。非常にフィジカルの強い選手で、私たちに多くの選択肢を与えてくれる。ヴィニシウス・ジュニオールのポジションでもプレーできるし、右でもできる。私はディオマンデが成長していく姿を見たい。ほかの選手たちが私に何をもたらしてくれるかは分かっているからだ」と説明した。
スカッドのバランスを取り、ギュレルをマネジメントする
モウリーニョが抱える戦術的なジレンマは、1人の選手だけにとどまらない。アルダ・ギュレルやブラヒム・ディアスを含む創造性豊かなタレントを数多く擁するチームを率いているためだ。レアル・マドリーの指揮官は、先発メンバーが発表されるたびに、選手層の厚さゆえに注目や議論が生まれるのは避けられないと認めた。そのうえで、すべての選手に果たすべき役割があり、ポジション争いは健全なトップレベルの環境を示すものだと強調した。
「アルダはとてもいい。ブラヒムはインテル戦でとてもいい試合をした。ディオマンデは成長のために懸命に取り組んでいて、大きな可能性を持っている。我々には強力なスカッドがある。だが、君の質問に答えるなら、アルダは非常にいい選手だし、高いクオリティーを備えていて、チームのプレーにポジティブな影響を与えている。彼が入ってから、試合に本当の違いをもたらした」と指揮官は述べた。
- AFP
フィジカル面の疲労と戦術的な変化
最終的なスコアこそラージョ戦での結果を物語っていたが、モウリーニョはチームのパフォーマンスレベルに波があったことを率直に認めた。最近のチャンピオンズリーグでの消耗も含めた過密日程により、後半に入る頃には選手たちが心身ともに疲弊していたと指摘。その強度低下によってラージョが試合に入り込む余地を得たが、モウリーニョにとってそれは想定内の展開だったという。指揮官はジュード・ベリンガムのような主力選手を例に挙げ、今季の過酷さがチーム全体に90分間にわたって高いプレッシングを維持する能力へ影響を及ぼしている現状を説明した。
「45分間の試合だった。それで終わりで、それ以上言うことはない。後半を前半のように戦えるだけのフィジカル的、あるいはメンタル的な力がチームに残っていないことは分かっていた。私が言っていることの分かりやすい例が、最後の10分間にベリンガムがまったくエネルギーのないプレーをしていたことだ。エネルギーというのはフィジカルだけではなく、メンタルの面もある。集中力が落ち、ビルドアップの局面でミスを犯してボールを失った。プレッシングにも苦しみ、前半は脅威になっていなかったラージョに、より多くのシュートを打たれた。チャンピオンズリーグでの経験を踏まえれば、こういう試合展開になることは予想していた」とモウリーニョは述べた。
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