最終的なスコアこそラージョ戦での結果を物語っていたが、モウリーニョはチームのパフォーマンスレベルに波があったことを率直に認めた。最近のチャンピオンズリーグでの消耗も含めた過密日程により、後半に入る頃には選手たちが心身ともに疲弊していたと指摘。その強度低下によってラージョが試合に入り込む余地を得たが、モウリーニョにとってそれは想定内の展開だったという。指揮官はジュード・ベリンガムのような主力選手を例に挙げ、今季の過酷さがチーム全体に90分間にわたって高いプレッシングを維持する能力へ影響を及ぼしている現状を説明した。

「45分間の試合だった。それで終わりで、それ以上言うことはない。後半を前半のように戦えるだけのフィジカル的、あるいはメンタル的な力がチームに残っていないことは分かっていた。私が言っていることの分かりやすい例が、最後の10分間にベリンガムがまったくエネルギーのないプレーをしていたことだ。エネルギーというのはフィジカルだけではなく、メンタルの面もある。集中力が落ち、ビルドアップの局面でミスを犯してボールを失った。プレッシングにも苦しみ、前半は脅威になっていなかったラージョに、より多くのシュートを打たれた。チャンピオンズリーグでの経験を踏まえれば、こういう試合展開になることは予想していた」とモウリーニョは述べた。