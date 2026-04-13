ジョゼ・モウリーニョ監督は、来季もベンフィカに残留する意向を示した。先週日曜日、CDナシオナル戦（2-0）後の会見で語った。63歳の指揮官はすでに来季準備を進めている。
AFP
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ジョゼ・モウリーニョ、ベンフィカでの去就を決定
モウリーニョは、来季もベンフィカに残るかはクラブの意思次第だと語った。「夏以降も私がここに残るかは、クラブが望むかどうかだけだ。」
レアル・マドリード、インテル、チェルシーなどを率いた経験を持つ同監督は、ポルトガル最多優勝クラブでの続投を希望すると強調し、「残留するかはクラブの意思次第で、投資額には左右されない」と語った。
モウリーニョは来季に向けた準備について語った。W杯で多くの選手が北米へ遠征するため、ベンフィカのユースに注目しているという。
「私はエリートの中の小さなエリートを探している」と語り、このグループを早期にトップチームへ昇格させる意向を示した。「過密日程でもトップチームが強力であり続けるために、選手層を厚くしたい」
モウリーニョは昨夏、チャンピオンズリーグ出場権を逃した責任を取り、トルコのフェネルバフチェを解任された。同クラブはプレーオフでベンフィカに敗れ、その後9月にモウリーニョがベンフィカの監督に就任した。
ベンフィカは現在ポルトガル・リーガ3位。2位でチャンピオンズリーグ予選出場権を持つスポルティング・ポルトガル（71点）を2点差で追う。元アヤックス監督フランチェスコ・ファリオリ率いるFCポルトが76点で首位。