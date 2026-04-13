ジョゼ・モウリーニョ、ベンフィカでの去就を決定

モウリーニョは、来季もベンフィカに残るかはクラブの意思次第だと語った。「夏以降も私がここに残るかは、クラブが望むかどうかだけだ。」

レアル・マドリード、インテル、チェルシーなどを率いた経験を持つ同監督は、ポルトガル最多優勝クラブでの続投を希望すると強調し、「残留するかはクラブの意思次第で、投資額には左右されない」と語った。