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ジョゼ・モウリーニョ、ビニシウス・ジュニオールとジャンルカ・プレスティアンニを巡る人種差別騒動で「日和見主義者」を批判
物議を醸す口論が尾を引く余波を招く
この対立は、昨年2月に行われたベンフィカとレアル・マドリーの激しいチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の一戦にさかのぼる。その試合は10分間中断された。ブラジル人ウインガーからの正式な申し立てを受け、主審がUEFAの反人種差別プロトコルを発動したためである。欧州サッカーの統括団体は最終的に、その若きアルゼンチン人FWに対し、ピッチ上での露骨な人種差別ではなく差別的行為を理由に処分を科した。
- Brazil Photo Press
指揮官が激しい世間の反発を嘆く
サンティアゴ・ベルナベウでの指揮就任から4カ月が経った現在、63歳のモウリーニョは、この余波について 『イル・コッリエーレ・デッロ・スポルト』 の詳細なインタビューで語った。リスボンで自身に対する世論が敵意へと転じた経緯を振り返り、モウリーニョは事態が瞬く間に制御不能になったと認めた。「我々にとって難しい状況だった。結局、プレスティアーニは人種差別を理由に出場停止処分を受けたわけではなかったからだ。私は世論に、特にあまりに多くの日和見主義者たちによって、完全にコントロール不能な状況の中で徹底的に叩かれた」
戦術家が中立的な懲戒姿勢を擁護
ベテラン指揮官は、当時介入を拒んだのは、食い違う証言がある中で裏付けの取れた証拠が完全に欠けていたためだと強調した。「ある選手は、自分に向けられた告発は事実ではないと言っていたし、誰も証拠を持っていなかった。あの立場では、どちらか一方の肩を持つことなどできない」
その衝突を巡っては有害な雰囲気が漂っていたものの、モウリーニョは2人の若いアタッカーがともに前に進んだことに大きな安堵を示した。「向こうには素晴らしい若者がいて、こちらにもまた黄金の少年がいる」
- Pressinphoto
欧州帰還が国内での前哨戦をもたらす
10月14日水曜日にローマで感動的な再会を迎える前に、モウリーニョはまず今週土曜日、ラ・リーガ第8節でビジャレアルとのホームゲームに臨む自チームを導かなければならない。サンティアゴ・ベルナベウでのこの一戦は、レアル・マドリーにとって欧州での戦いを前に国内での勢いを維持するための理想的な舞台となる。ローマとのアウェー戦に向かう前に士気を高く保つには、ビジャレアル戦で勝ち点3獲得が不可欠だ。
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