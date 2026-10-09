ジョゼ・モウリーニョ、ビニシウス・ジュニオールとジャンルカ・プレスティアンニを巡る人種差別騒動で「日和見主義者」を批判

ベテラン指揮官は、当時介入を拒んだのは、食い違う証言がある中で裏付けの取れた証拠が完全に欠けていたためだと強調した。「ある選手は、自分に向けられた告発は事実ではないと言っていたし、誰も証拠を持っていなかった。あの立場では、どちらか一方の肩を持つことなどできない」

その衝突を巡っては有害な雰囲気が漂っていたものの、モウリーニョは2人の若いアタッカーがともに前に進んだことに大きな安堵を示した。「向こうには素晴らしい若者がいて、こちらにもまた黄金の少年がいる」