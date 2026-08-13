ジョゼ・モウリーニョ、デポルティボ戦勝利後にレアル・マドリーの選手たちへ警告「本当の仕事は来週から始まる」

スペインの首都で迎えたモウリーニョの第2次政権における主要テーマの一つが、選手のコンディション管理と負荷マネジメントへの細心のアプローチである。デポルティボ戦では、主力MF陣のフレッシュさを保つために指揮官が大幅な変更を加え、複数の注目選手をハーフタイムで下げた。モウリーニョは、こうした非公式戦で主軸メンバーを酷使することを拒む姿勢を明確にし、この夏の現段階での優先事項は個々の持久力テストではなく、あくまで戦術的な実験にあると強調した。

「私は変更を加えなければならない。同じ選手たちに長い時間を与えすぎたくはない」とモウリーニョは語った。「今日はフェデ（フェデリコ・バルベルデ）とアルダ［ギュレル］は45分しかプレーしていない。この試合は勝つためのものだが、それ以上に取り組み、いろいろ試すためのものでもある。そして私が気に入っているのは、こういう試合で、先発メンバーやシステムに変更があっても、チームが結果を求めてプレーしたことだ」