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ジョゼ・モウリーニョ、デポルティボ戦勝利後にレアル・マドリーの選手たちへ警告「本当の仕事は来週から始まる」
重要な一戦
マドリーは新シーズンに向けた準備を続ける中、リアソールでデポルティボ・ラ・コルーニャを相手に苦しみながらも1-0で勝利した。この結果、レアル・マドリーはクラブの輝かしい歴史の中で10度目となるトロフェオ・テレサ・エレーラ制覇を達成。2013年以来、初めてこの伝統ある大会に出場していた。ブライム・ディアスが決勝点を挙げ、前半終了の笛が鳴る直前に素早い攻撃を仕上げて、チームのプレシーズン無敗を維持した。
『レアル・マドリーTV』に対し、モウリーニョは相手の歴史を踏まえ、この親善試合に敬意を持って臨む重要性を強調した。「ラ・リーガに復帰するチームとの真剣な試合だった。このトロフィーには長い伝統があり、彼らは全力を尽くしてきたし、我々にも真剣に戦うことを強いた」と指揮官は説明した。
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ラ・コルーニャから得た戦術的教訓
スコア自体は大差ではなかったものの、このパフォーマンスは、国内シーズンを通じて直面する可能性が高い堅守に対してチームがどう対応するかを見極める上で、モウリーニョにとって貴重な材料となった。指揮官は、この試合のフィジカル面と戦術面の性質が、スペイン1部リーグの厳しい戦いを再現するには完璧なシミュレーションになったと指摘。さらに、公式戦開始前に不必要に消耗することなく勝利をつかんだ選手たちのプロ意識を称賛した。
「ラ・リーガではこういう試合がたくさんある。そして、全力を使い果たすことなく勝てた」と、チェルシーとインテルで指揮を執った同監督は語った。「バルデベバスにいる5人のことは分かっているだろう。そして来週、本当の仕事が始まる」
出場時間の管理
スペインの首都で迎えたモウリーニョの第2次政権における主要テーマの一つが、選手のコンディション管理と負荷マネジメントへの細心のアプローチである。デポルティボ戦では、主力MF陣のフレッシュさを保つために指揮官が大幅な変更を加え、複数の注目選手をハーフタイムで下げた。モウリーニョは、こうした非公式戦で主軸メンバーを酷使することを拒む姿勢を明確にし、この夏の現段階での優先事項は個々の持久力テストではなく、あくまで戦術的な実験にあると強調した。
「私は変更を加えなければならない。同じ選手たちに長い時間を与えすぎたくはない」とモウリーニョは語った。「今日はフェデ（フェデリコ・バルベルデ）とアルダ［ギュレル］は45分しかプレーしていない。この試合は勝つためのものだが、それ以上に取り組み、いろいろ試すためのものでもある。そして私が気に入っているのは、こういう試合で、先発メンバーやシステムに変更があっても、チームが結果を求めてプレーしたことだ」
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シーズン開幕戦に向けて প্রস্তু備を進める
デポルティボ戦は、チームの競争レベルを引き上げるために意図的に組まれた。モウリーニョは夏のスケジュール策定に深く関与しており、対戦相手の難易度が段階的に高まるようにしている。ガリシアでの勝利は、選手たちを精神面でも肉体面でも追い込むよう設計された一連の試合に続くものであり、シーズン最初の勝ち点3が懸かる時までに、実戦で鍛え上げられた状態にしておく狙いがある。指揮官は地に足をつけた姿勢を崩さず、エキシビション期間中のタイトル獲得を過大評価することは拒んでいる。
「私たちが組んできたように、試合の難易度は上がってきている」とモウリーニョは締めくくった。「こうした大会がどういうものかは分かっている。ホームチームにとっては、その価値はその程度のものだ。こうして競い合うことは、私たちにとって非常に良いトレーニングになる」
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