モウリーニョがマンチェスター・ユナイテッド行きを断った大きな決断の背景には、感情的な要因とスタンフォード・ブリッジとの強い結びつきがあり、それが突然の方向転換の主な理由だった。

長らく秘められていたその秘密をNetflixのドキュメンタリー『Mourinho』で明かした同監督は、次のように語った。「私は2013年にチェルシーへ行った。しかし、その時期には誰も知らないことがある。真実を語っても誰も傷つけないから、私は言えると思うし、今私たちがしているこの仕事の目的は真実を語ることだと思っている。レアル・マドリーを去った時、私はサー・アレックスの後にマンチェスター・ユナイテッドへ行くため、マンチェスター・ユナイテッドと契約していた。

「もちろん、とても光栄だった。なぜならマンチェスター・ユナイテッドには信じられないほどの魅力があるからだ。私がレアル・マドリーは世界最大のクラブだと言うなら、マンチェスター・ユナイテッドもそれに非常に、非常に近いと言わなければならない。ただ、フットボールへの愛と、ある特定のクラブへの愛は別のものだ。私は、こちらのほうがフットボールへの愛よりも強いと思っているし、根本的には、レアル・マドリーの後、私は自分が愛されていると感じる必要があった」

ファーガソンもその経緯を認め、モウリーニョから電話で知らせを受けた瞬間をこう振り返った。「夕方の早い時間に彼から電話があり、泣いていた。そして彼は『アレックス、私はそれを受け入れられない。チェルシーに約束してしまったし、その約束を破るつもりはない』と言った。彼が私に話した理由は理解できたが、私は失望した」