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ジョゼ・モウリーニョ、チェルシーへの方針転換前にマンチェスター・ユナイテッドでアレックス・ファーガソンの後任となる契約を結んでいたと明かす
オールド・トラフォードの契約内容が明らかに
ジョゼ・モウリーニョは、2013年夏にマンチェスター・ユナイテッドでアレックス・ファーガソンの後任となる契約に実際にサインしていたことを明かした。ポルトガル人指揮官は、レアル・マドリー退団後にオールド・トラッフォードで指揮を執る予定だった。しかし、モウリーニョは感情的な理由からその合意を取りやめ、チェルシー復帰を選択。これによりユナイテッドは、ファーガソンの後任としてデイヴィッド・モイーズを任命することになった。
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モウリーニョがチェルシーを選んだ理由を説明
モウリーニョがマンチェスター・ユナイテッド行きを断った大きな決断の背景には、感情的な要因とスタンフォード・ブリッジとの強い結びつきがあり、それが突然の方向転換の主な理由だった。
長らく秘められていたその秘密をNetflixのドキュメンタリー『Mourinho』で明かした同監督は、次のように語った。「私は2013年にチェルシーへ行った。しかし、その時期には誰も知らないことがある。真実を語っても誰も傷つけないから、私は言えると思うし、今私たちがしているこの仕事の目的は真実を語ることだと思っている。レアル・マドリーを去った時、私はサー・アレックスの後にマンチェスター・ユナイテッドへ行くため、マンチェスター・ユナイテッドと契約していた。
「もちろん、とても光栄だった。なぜならマンチェスター・ユナイテッドには信じられないほどの魅力があるからだ。私がレアル・マドリーは世界最大のクラブだと言うなら、マンチェスター・ユナイテッドもそれに非常に、非常に近いと言わなければならない。ただ、フットボールへの愛と、ある特定のクラブへの愛は別のものだ。私は、こちらのほうがフットボールへの愛よりも強いと思っているし、根本的には、レアル・マドリーの後、私は自分が愛されていると感じる必要があった」
ファーガソンもその経緯を認め、モウリーニョから電話で知らせを受けた瞬間をこう振り返った。「夕方の早い時間に彼から電話があり、泣いていた。そして彼は『アレックス、私はそれを受け入れられない。チェルシーに約束してしまったし、その約束を破るつもりはない』と言った。彼が私に話した理由は理解できたが、私は失望した」
決断に後悔なし
その感情的な決断は、最終的にモウリーニョにチェルシーで2014-15シーズンの3度目のプレミアリーグ制覇をもたらし、その後、2016年にユナイテッドの指揮を執ることになった。
劇的なキャリアの歩みを振り返り、元ベンフィカ指揮官はこう付け加えた。「私にとって、サー・アレックス・ファーガソンの後任監督になるチャンスを失ったことは劇的なことだった。しかし、後悔はしていない。なぜなら、それは自分が心で下した決断だったからだ。そして、愛のために何かをするとき、決して間違ったことをしているわけではないと何かを語りかけてくるのが自然なのだと思う。私はそう思う。私は愛のためにそれをした。
「『そうだ、自分は家に帰るんだ』という感覚で戻ったが、大きな責任もあった。なぜなら、それまで自分が成し遂げたことは歴史であり、自分のレガシーを壊したくはないからだ」
- Getty Images Sport
移籍が長期不振の引き金に
この歴史的な告白は、ファーガソン退任後の移行期について新たな示唆を与えるものだ。この移行はユナイテッドの支配時代を揺るがし、クラブは同監督の退任以降、プレミアリーグ優勝から遠ざかっている。 現在は再びレアル・マドリーを率いるなか、舞台裏のこの告白は、彼が現代サッカー界で最も人を引きつける人物の一人であるという評価をさらに確かなものにしている
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