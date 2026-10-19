レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、セビージャに4-1で勝利した一戦で印象的な2ゴールを挙げたフランス人FWキリアン・エンバペを称賛した。エンバペは後半開始早々に自らPKを獲得すると、GKの頭上を軽々と越す大胆なパネンカ式のキックで2点目を決めた。

エンバペはそれに先立ち、ジュード・ベリンガムの巧みなバックヒールパスからゴールを決めており、フランス代表FWにとって見事な一夜をさらに彩る得点となった。

モウリーニョ監督は、ホームで主力アタッカーが見せた華麗なプレーと自信に喜びを示した。