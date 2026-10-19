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ジョゼ・モウリーニョ、キリアン・エンバペのパネンカ式PKに反応。レアル・マドリーはセビージャを圧倒
マドリーが4ゴールを奪い、ホーム全勝を維持
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、セビージャに4-1で勝利した一戦で印象的な2ゴールを挙げたフランス人FWキリアン・エンバペを称賛した。エンバペは後半開始早々に自らPKを獲得すると、GKの頭上を軽々と越す大胆なパネンカ式のキックで2点目を決めた。
エンバペはそれに先立ち、ジュード・ベリンガムの巧みなバックヒールパスからゴールを決めており、フランス代表FWにとって見事な一夜をさらに彩る得点となった。
モウリーニョ監督は、ホームで主力アタッカーが見せた華麗なプレーと自信に喜びを示した。
- Getty Images Sport
指揮官、「美しい勝利」とピッチ上の完全な支配を称賛
試合後の記者会見で、モウリーニョ監督は、レアル・マドリーがホームでの全勝記録を伸ばした一戦について、多くの選手が個々に高いレベルのプレーを見せたと称賛した。「全体として、レアル・マドリーにとって良い試合だった。多くの選手が個々に高いレベルにあった」と語った。
「最初から最後まで試合をコントロールし、質の高いゴールを決めた」
「ボール保持率も高かった。今日の試合では、良いチームを相手に示した優勢さに見合うものだった」と続け、「素晴らしい勝利だった」と振り返った。
モウリーニョ、試合開始から終了まで完全に支配した戦いを称賛
モウリーニョ監督は選手層と戦術的な選手起用の変更にも言及し、チームの全選手が試合で力を発揮できるよう、常に準備を整えておく必要があると強調した。先発メンバーの選択について問われると、「論理性を保ちながら、いくつかの点を変えた」と説明した。
「実力主義は抽象的なものだ。どの11人が最も出場にふさわしいかを数値化する方法はないのだから」
「出場に値する選手はたくさんいる」とポルトガル人指揮官は語った。「多くのチャンスをつくり、サイドの選手にボールを届け、素晴らしい試合をした」
- Anadolu Agency
モウリーニョ、国内の騒動から目を転じる
エムバペのPKとチームの圧倒的なパフォーマンスに沸くなかでも、モウリーニョ監督は目の前の日程より先を見据えることを拒んだ。
ポルトガル人指揮官は、すべての大会でチーム全体の強度を高く保つことに引き続き強い意欲を示している。
レアル・マドリーはUEFAチャンピオンズリーグでRBライプツィヒをホームに迎える準備を進めており、その後は再びラ・リーガに目を向ける。
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