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ジョゼ・モウリーニョ、オーレリアン・チュアメニをフランス代表から外すようジネディーヌ・ジダンに求めていないと認める
モウリーニョが関与を否定
ジダン監督は、フランス代表監督として初めて編成した今後4試合に向けたメンバーから、チュアメニを外すことを決断した。同選手は鼠径部の負傷に苦しんでおり、今季のレアル・マドリーでの出場は3試合のみで、エルチェに2-3で敗れた一戦で先発したのも1度だけだった。
土曜日、マドリード・ダービーを前にした記者会見で、モウリーニョ監督は自身の選手を巡る状況について説明した。レアル・マドリーがフランス代表に対し、その選手を代表活動から外すよう圧力をかけた事実はないと明言している。
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ポルトガル人指揮官へのサプライズ
モウリーニョは、この決定が外部からの干渉なしに、完全にジダンとチュアメニの間で下されたものだと説明した。指揮官は「私はその決定に何の影響も与えていない。私はジダンに電話していないし、ジダンも私に電話していない。私にとっては驚きだった。だが、彼ら（ジダンとチュアメニ）は話し合い、彼にとって最善なのは、この中断期間を、こなせなかったプレシーズンに充てることだという点で合意した」と述べた。
ポルトガル人指揮官は、チュアメニが万全のコンディションを取り戻すためにこの時間を切実に必要としていると強調した。適切なプレシーズンを過ごせなかったことが、彼の出場時間を大きく制限してきたためだ。
レアル・マドリーにとっての特権
モウリーニョは、この招集外がレアル・マドリーにとって非常に有益だと考えている。チュアメニにとっては、代表戦の肉体的負担を負うことなく、しっかり休養を取り回復する機会になるからだ。
モウリーニョはさらに、「代表監督は、将来に向けて彼を戦力として考えていることを本人に伝え、この決定について両者は合意した。私たちにとって、これは特権だ。なぜなら、ダービー後に彼は休暇を取り、より強くなって戻ってくることができるからだ」と付け加えた。この相互理解により、チュアメニが今後も代表チームの重要な一員であり続けることが保証されている。
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チュアメニの今後はどうなるのか？
日曜日のマドリード・ダービー後、レアル・マドリーは次戦までかなりの間隔が空く。次の試合は10月10日のビジャレアル戦で、その4日後にはチャンピオンズリーグでローマと対戦する。この長めの回復期間によって、チュアメニは完治し、最終的にモウリーニョ監督の下でレギュラーとしての地位を確立できるはずだ。
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