モウリーニョは、この決定が外部からの干渉なしに、完全にジダンとチュアメニの間で下されたものだと説明した。指揮官は「私はその決定に何の影響も与えていない。私はジダンに電話していないし、ジダンも私に電話していない。私にとっては驚きだった。だが、彼ら（ジダンとチュアメニ）は話し合い、彼にとって最善なのは、この中断期間を、こなせなかったプレシーズンに充てることだという点で合意した」と述べた。

ポルトガル人指揮官は、チュアメニが万全のコンディションを取り戻すためにこの時間を切実に必要としていると強調した。適切なプレシーズンを過ごせなかったことが、彼の出場時間を大きく制限してきたためだ。