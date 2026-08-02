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ジョゼ・モウリーニョ、アーセナル移籍のうわさがある中でヴィニシウス・ジュニオールがまもなくレアル・マドリーに加わると認める
アーセナル、契約交渉の行き詰まりにつけ込む構え
アーセナルは、サンティアゴ・ベルナベウでのヴィニシウスの状況を注意深く見守ってきた。同地では契約交渉が目に見えて行き詰まっている。ブラジル代表の同選手は、2027年に満了する現行契約の最終年に入っており、エミレーツ・スタジアムの首脳陣は、サッカー界を驚かせる取引を成立させるまたとない好機だと考えている。
資金面のハードルは大きいが、北ロンドンのクラブは、このような大型案件に伴う潜在的なコストにひるんでいないようだ。報道によれば、クラブは従来の給与体系を打ち破ることも辞さず、さらに世界最高の一人と広く見なされている選手の要求を満たすため、巨額の肖像権契約を活用する意思もあるという。
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モウリーニョがヴィニシウスの復帰に言及
ヴィニシウスにノースロンドンへの衝撃的な移籍の噂が絶えず浮上しているものの、モウリーニョは、自身の切り札であるウインガーが間もなくスペインの首都でチームに合流すると見込んでいる。ワールドカップ後の休暇延長により、依然として複数の主力選手を欠いているなか、モウリーニョはできるだけ早くフルメンバーをそろえたい考えを認めた。
モウリーニョはクラブ公式サイトを通じて「全員がそろっていないことを懸念しているし、ほかの選手たちと3週間はトレーニングしたい。だが、それは不可能だ」と語った。「月曜日にはヴィニ・ジュニオール、ブラヒム、そしてベルナルドが到着する。ワールドカップ準決勝と決勝を戦った選手たちが来るまで、少しずつ合流していく。決勝を戦ったのはククレジャだけだ」
フィオレンティーナの引き分けの戦術分析
モウリーニョは土曜日、マドリードのベンチに復帰してから初めての試合を指揮した。ヴェルターゼー・シュタディオンで行われたフィオレンティーナとのプレシーズンマッチは2-2のドローに終わった。マドリードはエンドリッキと下部組織出身のアレクシス・シリアの得点で2点を先行したが、最終的にはロベルト・ピッコリとモイーズ・キーンのゴールで追いつかれた。モウリーニョは、この試合でチームが「3つの顔」を見せたと指摘し、それはフレッシュな顔、疲れた顔、そして非常に疲れた顔だったと語った。
「すべてが良かった。3つの顔を持つマドリードだった。フレッシュな顔、疲れた顔、そして非常に疲れた顔だ。フレッシュなチームは非常に良いプレーをしていたし、2-1というスコアはあまりにも少なすぎた」とモウリーニョは述べた。「前半は非常に質が高く、楽に3-0、あるいは4-0でリードしていてもおかしくなかった」
「後半は、フィジカルの強い典型的なイタリアのチームを相手に、よりフィジカルな試合になった。その後、2人の18歳を相手にボックス内でプレーするモイーズ・キーンの場面があった。2人は素晴らしい試合をし、成長しているが、フィジカル面では、まだモイーズのような相手に対応できるレベルには達していない。3つ目の顔は、私も非常に気に入った非常に疲れた顔だったが、それでもチームはチームとして振る舞い、試合をコントロールし、主導権を取り戻す術を知っていた」
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若手と新戦力が監督を感心させる
すでに地位を確立しているスター選手たちだけでなく、フィオレンティーナとの親善試合は新戦力やアカデミー出身の若手たちにとっても、自らの価値を示す舞台となった。デンゼル・ダンフリースとエンドリッキは、ともにコンディションの良さと献身的な姿勢で高い評価を得た。
「ダンフリースとエンドリッキは3日間トレーニングを行い、70分以上プレーした。私にとってこれは、全力を尽くそうという意志を示す素晴らしい取り組みだ」と同氏は説明した。「ジョアンとマリオは素晴らしい将来性を持つ2人の若者で、試合があまりフィジカルにならない間は並外れたクラスを見せていた。若い選手たちのクオリティーを見るのは本当にうれしかった」
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