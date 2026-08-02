モウリーニョは土曜日、マドリードのベンチに復帰してから初めての試合を指揮した。ヴェルターゼー・シュタディオンで行われたフィオレンティーナとのプレシーズンマッチは2-2のドローに終わった。マドリードはエンドリッキと下部組織出身のアレクシス・シリアの得点で2点を先行したが、最終的にはロベルト・ピッコリとモイーズ・キーンのゴールで追いつかれた。モウリーニョは、この試合でチームが「3つの顔」を見せたと指摘し、それはフレッシュな顔、疲れた顔、そして非常に疲れた顔だったと語った。

「すべてが良かった。3つの顔を持つマドリードだった。フレッシュな顔、疲れた顔、そして非常に疲れた顔だ。フレッシュなチームは非常に良いプレーをしていたし、2-1というスコアはあまりにも少なすぎた」とモウリーニョは述べた。「前半は非常に質が高く、楽に3-0、あるいは4-0でリードしていてもおかしくなかった」

「後半は、フィジカルの強い典型的なイタリアのチームを相手に、よりフィジカルな試合になった。その後、2人の18歳を相手にボックス内でプレーするモイーズ・キーンの場面があった。2人は素晴らしい試合をし、成長しているが、フィジカル面では、まだモイーズのような相手に対応できるレベルには達していない。3つ目の顔は、私も非常に気に入った非常に疲れた顔だったが、それでもチームはチームとして振る舞い、試合をコントロールし、主導権を取り戻す術を知っていた」