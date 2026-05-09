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ジョゼ・モウリーニョ監督は、レアル・マドリードの監督に就く条件として「完全な指揮権」と「移籍に関する大きな発言権」を要求している。
帰還をめぐる協議が活発化している
今週初めにクラブ代表がモウリーニョ側と会談し、復帰交渉が加速した。 2012年にクラブをリーグ優勝に導いた実績を持つポルトガル人監督は、フロレンティーノ・ペレス会長にとって、今夏急ぐチーム再建の最有力候補だ。ゼネラルディレクターのホセ・アンヘル・サンチェスが起用を主導。2シーズンも主要タイトルから遠ざかるチームを立て直すため、実績ある勝者を求めている。
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モウリーニョの権力闘争
スカイ・スポーツによると、63歳のモウリーニョは復帰に同意する条件として、クラブの伝統的な権力構造の変更を要求している。ベンフィカとの契約を解除する前に、彼は「完全な指揮権と移籍に関する大きな発言権」を求める。ペレス会長との関係は良好だが、会長はこの強権を認めるかどうかを判断しなければならない。これは、以前の監督候補には認めなかった措置だ。
亀裂が生じたロッカールーム
バルデベバス練習場の不健全な雰囲気は監督交代を急ぐ理由となり、最近はベテラン選手同士の暴力沙汰にも発展した。 MFフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが口論となり、バルベルデは入院した。この事態を受け、主将はチーム内に「内通者」がいると公に不満を表明。理事会は選手陣の全面刷新が不可避と判断した。
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クラシコが国内リーグの行方を左右する
マドリードは日曜、バルセロナでのアウェイ戦に臨む。勝たなければリーグ優勝の望みは消える。ピッチ外では、クラブはモウリーニョ監督のベンフィカにおける300万ユーロの契約解除条項の行使を10日以内に判断する。ペレス会長はチーム刷新のため監督に広範な権限を与えるかを検討中で、「エル・クラシコ」後に最終決定する見込みだ。