ジョゼ・モウリーニョ監督は、レアル・マドリードの監督に就く条件として「完全な指揮権」と「移籍に関する大きな発言権」を要求している。

バルデベバス練習場の不健全な雰囲気は監督交代を急ぐ理由となり、最近はベテラン選手同士の暴力沙汰にも発展した。 MFフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが口論となり、バルベルデは入院した。この事態を受け、主将はチーム内に「内通者」がいると公に不満を表明。理事会は選手陣の全面刷新が不可避と判断した。