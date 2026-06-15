ワールドカップが話題をさらう夏、レアル・マドリードのモウリーニョ監督はすでに未来の布陣を模索している。スカイ・スポーツによると、63歳の指揮官は中盤強化を目論み、フェリックス・ンメチャをベルナベウに招へいする構えだ。

ブンデスリーガでの活躍で評価が急上昇中の代表9キャップを持つ同選手について、モウリーニョ監督は獲得の可能性をすでに打診済みだ。しかし、興味を示しているのはレアル・マドリードだけではない。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティも戦力補強の一環として状況を見守っている。



