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ジョゼ・モウリーニョ監督は、レアル・マドリードの中盤強化のためボルシア・ドルトムントのスター選手獲得を望んでいるが、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドの関心との競争に直面している。
「スペシャル・ワン」がドイツの有望選手に照準を合わせる
ワールドカップが話題をさらう夏、レアル・マドリードのモウリーニョ監督はすでに未来の布陣を模索している。スカイ・スポーツによると、63歳の指揮官は中盤強化を目論み、フェリックス・ンメチャをベルナベウに招へいする構えだ。
ブンデスリーガでの活躍で評価が急上昇中の代表9キャップを持つ同選手について、モウリーニョ監督は獲得の可能性をすでに打診済みだ。しかし、興味を示しているのはレアル・マドリードだけではない。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティも戦力補強の一環として状況を見守っている。
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ドルトムントの2030年までの大型契約
欧州の複数ビッグクラブが関心を示す中、ドルトムントは交渉で有利な立場にある。今年初めにクラブは25歳の選手と2030年まで契約延長し、格安移籍の可能性を封じた。この長期契約により、獲得競争が激化してもBVBが主導権を維持する。
契約には7000万ユーロの移籍金条項があるが、2027年夏まで発動できない。今夏に獲得を目指すクラブは、その額を上回る破格のオファーでドルトムントを説得するしかない。
シグナル・イドゥナ・パークでの急成長
2023年にヴォルフスブルクから3000万ユーロで移籍したンメチャは、加入当初はジュード・ベリンガムの代役とされたが、公式戦112試合で13ゴール8アシストを記録し、チームに不可欠な存在に成長した。その貢献は経済面にも反映され、来季はクラブ最高年俸選手の一人となる見込みだ。
ニコ・コヴァチ監督は「フェリックスは正しい方向へ成長している。彼は中盤のメトロノームとして試合を指揮し、チームを牽引している。我々は彼が必要だ。彼の順調な成長を嬉しく思う」と語る。
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ワールドカップでの活躍が移籍の噂に拍車をかける
このMFはクラブでの好調を代表戦にも持ち込み、ドイツがワールドカップ初戦でキュラソーを7-1で下した試合で存在感を示した。 この試合で先制点とPKを獲得し、大舞台での存在感を示した。彼は「ここ数年、クラブとファンと多くの素晴らしい経験を共有できた。信頼に感謝し、ドルトムントのために全力を尽くす」と語った。