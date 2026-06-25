ジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーする元レバークーゼン選手が？ レアル・マドリードは次の大物獲得へ動き出した。

レアルは再び移籍市場で動き、左利きのセンターバック獲得を狙う。エクアドル人選手は条件にぴったり合う。

ヒンカピーは昨季レバークーゼンからアーセナルへレンタル移籍したが、今夏完全移籍へ。レバークーゼンは5200万ユーロの移籍金を得る。

ヒンカピーは以前、レバークーゼンと4年間の契約を結んでいた。元監督シャビ・アロンソの下では、2024年のリーグ戦とDFBポカールでの予想外のダブル制覇に貢献した中心選手の一人だった。