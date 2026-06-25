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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

ジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーする元レバークーゼン選手が？ レアル・マドリードは次の大物獲得へ動き出した。

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レアル・マドリードは新シーズンへ急ピッチで準備を進めている。この「王者のチーム」はプレミアリーグで飛躍できるか？

ESPNによると、レアル・マドリードはアーセナルのDFヒンカピーに興味を示している。

  • レアルは再び移籍市場で動き、左利きのセンターバック獲得を狙う。エクアドル人選手は条件にぴったり合う。

    ヒンカピーは昨季レバークーゼンからアーセナルへレンタル移籍したが、今夏完全移籍へ。レバークーゼンは5200万ユーロの移籍金を得る。

    ヒンカピーは以前、レバークーゼンと4年間の契約を結んでいた。元監督シャビ・アロンソの下では、2024年のリーグ戦とDFBポカールでの予想外のダブル制覇に貢献した中心選手の一人だった。

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  • Piero Hincapie Leverkusen 2025(C)Getty Images

    アーセナルFCは、すでにヒンカピーを放出するつもりなのか？

    しかし、アーセナルが加入からわずか1年でヒンカピーを放出する用意がどこまであるかは不明だ。昨季はレギュラーとして定着し、ミケル・アルテタ監督はセンターバックと左サイドバックで起用した。

    公式戦41試合に出場し、1ゴール2アシストを記録した。契約は2030年6月30日まで残っている。

    一方、レアル・マドリードがヒンカピエを獲得するには、まずロースターに空きを作る必要がある。その候補としてラウル・アセンシオの名が挙がっているが、現時点で具体的な動きはない。マルク・ククレラ（チェルシーFC）、イブラヒマ・コナテ（リヴァプールFC）、ベルナルド・シルバ（マンチェスター・シティ）に続き、ヒンカピエは今夏レアル・マドリードの次なる大型補強となる見込みだ。

    現在24歳のヒンカピーはエクアドル代表としてW杯に出場中で、木曜夜にドイツとグループリーグ最終戦を戦う。エクアドルが16強に進むには勝利が必須だ。