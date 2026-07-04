彼は2025年初頭からレアル・マドリードのセカンドチーム、RMカスティージャに所属。昨季はセンターバックとして37試合に出場し、チームはスペイン3部で5位に入った。

守備陣の有望株と評価されるも、トップチームデビューは果たせていない。ジョゼ・モウリーニョ新体制下でも状況は変わらない見込みだ。

すでにイブラヒマ・コナテ（リヴァプールFCからフリー）、デンゼル・ダムフリーズ（インテル・ミラノから2000万ユーロ）、マルク・ククレラ（チェルシーFCから5500万ユーロ）と、高価なDF3人を補強。今後も大型補強が続く見込みだ。