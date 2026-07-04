イタリアの移籍市場専門家マッテオ・モレット氏によると、SGEは19歳のビクター・バルデペナス獲得を検討している。
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ジョゼ・モウリーニョ監督の下では将来がないのか？アイントラハト・フランクフルトはレアル・マドリードのDF獲得を検討している。
彼は2025年初頭からレアル・マドリードのセカンドチーム、RMカスティージャに所属。昨季はセンターバックとして37試合に出場し、チームはスペイン3部で5位に入った。
守備陣の有望株と評価されるも、トップチームデビューは果たせていない。ジョゼ・モウリーニョ新体制下でも状況は変わらない見込みだ。
すでにイブラヒマ・コナテ（リヴァプールFCからフリー）、デンゼル・ダムフリーズ（インテル・ミラノから2000万ユーロ）、マルク・ククレラ（チェルシーFCから5500万ユーロ）と、高価なDF3人を補強。今後も大型補強が続く見込みだ。
- AFP
フランクフルトはバルデペナス獲得へ精力的に動いている。
モレット氏によると、SGEは19歳の獲得へ「精力的に」動いている。同選手は過去、ACミランなどにも注目されていた。
同報道によると、フランクフルトは早期決着を望んでいる。ただし、マドリード側が放出する場合でも契約に買い戻し条項を盛り込む可能性があり、ニコ・パスやハコボ・ラモン（いずれもコモ）、チェマ・アンドレス（シュトゥットガルト）でも同様の対応だった。
フランクフルトは来季、アディ・ヒュッター監督の下で守備陣の再構築が急務だ。ナサニエル・ブラウン（5500万ユーロでバイエルン・ミュンヘンへ）とラスムス・クリステンセン（600万ユーロでミッティランへ）の穴を埋める必要がある。
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