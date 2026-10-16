スペインの名門が驚異的な1億4600万ユーロを投じたディオマンデは、大きな期待を背負ってサンティアゴ・ベルナベウにやってきた。だが、これまでは高い評価を受ける若手ながら、クラブの背番号7の選手の後ろで辛抱強く出番を待つことを余儀なくされていた。

10代のディオマンデは、スペインの首都での生活を堅実にスタートさせ、ここまで公式戦10試合で1ゴール2アシストを記録。ピッチ上での存在感は週を追うごとに増している。

転機となったビジャレアル戦の前から、クラブ周辺ではディオマンデをチームメートに代えて先発させるべきだという声が高まり始めていた。今や道が開け、直接ポジションを争う相手がいない中で、得意とするポジションでプレーできる。