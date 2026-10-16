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ジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリー戦の選手起用に頭を悩ませる中、ヤン・ディオマンデにヴィニシウス・ジュニオールに代わる絶好のチャンス
左ウイングに空きができる
マドリーは、ヴィニシウスによる物議を醸した規律違反を受け、攻撃陣の大幅な再編を準備している。ブラジル人ウインガーは、4試合の出場停止処分を受けた。これは、ビジャレアルのネイサン・サリバの髪を引っ張った一件によるものだ。
この長期の出場停止により、ピッチの左サイドにはすぐに空きが生じる。国内で過密日程をこなすクラブにとって、重要な時期の処分となった。しかし、ブラジル人選手にとってのこの痛手は、ディオマンデに絶好の機会をもたらす。『ムンド・デポルティーボ』によると、19歳のディオマンデは注目を浴びる立場となり、最高の舞台で自身の価値を証明することになる。
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巨額の値札を正当化する
スペインの名門が驚異的な1億4600万ユーロを投じたディオマンデは、大きな期待を背負ってサンティアゴ・ベルナベウにやってきた。だが、これまでは高い評価を受ける若手ながら、クラブの背番号7の選手の後ろで辛抱強く出番を待つことを余儀なくされていた。
10代のディオマンデは、スペインの首都での生活を堅実にスタートさせ、ここまで公式戦10試合で1ゴール2アシストを記録。ピッチ上での存在感は週を追うごとに増している。
転機となったビジャレアル戦の前から、クラブ周辺ではディオマンデをチームメートに代えて先発させるべきだという声が高まり始めていた。今や道が開け、直接ポジションを争う相手がいない中で、得意とするポジションでプレーできる。
監督の信頼を得る
ヴィニの出場停止を受け、左サイドを担う最有力候補はディオマンデで間違いない。ただし、最終的に決めるのは世論ではなく、ジョゼ・モウリーニョ監督だ。ポルトガル人指揮官は、この高額な攻撃陣の戦力をどう起用するか判断しなければならない。
直近のチャンピオンズリーグでASローマに4-3で逆転勝利した際、モウリーニョ監督はディオマンデを先発に復帰させた。そのため、今週末もコートジボワール代表選手を先発起用する可能性が非常に高い。
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行方を左右する連戦
すべてが計画通りに進めば、ディオマンデは継続的に出場機会を得て、トップチームに欠かせない選手としての地位を固められる。今後の日程は、若きFWが勢いをつける絶好の機会となる。
レアル・マドリーは国内でセビージャ、ラシン、バレンシアとの対戦を控える。これらの試合は、19歳のディオマンデが調子をつかむための重要な足がかりとなるだろう。
最大の見せ場は10月25日、レアル・マドリーがエル・クラシコでカンプ・ノウに乗り込む一戦だ。バルセロナを相手に際立った活躍を見せれば、巨額の移籍金に見合う選手であることを疑いなく証明し、攻撃陣の序列を恒久的に塗り替える可能性がある。
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