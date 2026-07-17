AFP
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ジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリードのストライカーの夏の移籍を阻止へ。キリアン・ムバッペとエンドリックに対する監督の懸念が明らかになった。
モウリーニョ、ストライカーの移籍を阻止
スペイン紙『AS』によると、レアル・マドリードのモウリーニョ新監督は、22歳FWゴンサロの今夏移籍を阻止した。クラブは移籍金を6000万ユーロに設定し、ゴンサロの退団が予想されていた。しかし、チームを分析したモウリーニョは首脳陣に残留を指示した。
- AFP
戦術的な攻撃面の課題が浮き彫りに
同報道によると、モウリーニョ監督の突如とした決断は、チームに伝統的なセンターフォワードが欠けているという戦術分析に基づく。監督はムバッペを多才なフォワードと評価するが、正真正銘の「ナンバー9」ではないと考える。一方、エンドリックはサイドやセカンドストライカーでの起用を想定しており、真の「ナンバー9」は依然として空席だ。
その体調にスタッフは驚かされた
ゴンサロは夏休み明け、最高の体調で戻り、並外れたパワーを示した。その姿勢はコーチ陣の注目を集めた。 スペインU-21代表の彼は、以前クラブワールドカップで得点王となり、2025-26シーズンにはトップチームで1471分出場して8得点を挙げた。シャビ・アロンソとアルバロ・アルベロアの下で示したその決定力が、モウリーニョに彼の可能性を真剣に考えさせる要因だ。
- Getty Images Sport
オーストリアとの親善試合が好機をもたらす
背番号16の選手が、8月1日にオーストリア・クラーゲンフルトで行われるフィオレンティーナとのプレシーズン初戦でロス・ブランコスの最前線を率いる見込みだ。ムバッペは夏休み中で、エンドリックも出場見込みがないため、このチャンスが巡ってきた。
ゴンサロはプレシーズン中に最大5試合の親善試合に出場し、モウリーニョ監督の信頼を得てトップチームでの定位置を目指す。
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