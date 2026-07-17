背番号16の選手が、8月1日にオーストリア・クラーゲンフルトで行われるフィオレンティーナとのプレシーズン初戦でロス・ブランコスの最前線を率いる見込みだ。ムバッペは夏休み中で、エンドリックも出場見込みがないため、このチャンスが巡ってきた。

ゴンサロはプレシーズン中に最大5試合の親善試合に出場し、モウリーニョ監督の信頼を得てトップチームでの定位置を目指す。