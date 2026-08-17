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ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリー、アーセナルのスター、マルティン・ズビメンディの衝撃獲得を画策か
レアル・マドリー、スビメンディへの関心を再燃
アーセナルは現在、夏の移籍市場閉幕までの数週間で大きな決断を迫られている。レアル・マドリーが、スペイン代表MFズビメンディへの積極的な獲得追求を正式に再開した。
TEAMtalkによると、モウリーニョは27歳の獲得候補への動きを強く承認しているという。ポルトガル人指揮官は、アーセナルのこのスターを守備的MFのポジションを強化するうえで極めて魅力的な選択肢と見ている。大型移籍に関しては、すでに最初の接触も行われている。さらに、ズビメンディの代理人は、同選手がマドリー加入の機会に強い関心を示していると報じられている。
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去就の可能性をめぐり報道が錯綜
アーセナルは才能あるMFを積極的に放出しようとしているわけではないが、報道によれば、適切なオファーが届けば真剣に検討する考えだという。レアル・マドリーは、スビメンディを母国へ呼び戻すための予想外のチャンスが生まれたと確信している。
ただし、アーセナルが最終的に売却を認める意思をどこまで持っているのかについては、情報が食い違っている。『ザ・サン』は、ミケル・アルテタ監督がスビメンディの残留を強く望んでおり、よほど破格のオファーでなければクラブの確固たる立場は変わらないと報じた。もしスビメンディ本人が高額待遇のマドリー移籍を強く求めれば、アルテタ監督は今後数週間で難しい判断を迫られることになるのは間違いない。
中盤のポジション争いが移籍のうわさを加速させる
スビメンディは昨季、アーセナルの驚異的なプレミアリーグ優勝において極めて重要な役割を果たした。しかし、ニューカッスル・ユナイテッドからブルーノ・ギマランイスが7500万ポンドで加入したことで、先発の座は以前より大きく不透明になっている。
デクラン・ライス、マルティン・ウーデゴール、ミケル・メリーノ、そしてギマランイスが中盤のポジションを激しく争っており、アーセナルは現在、非常に層の厚い中盤を擁している。それでも、この激しい競争がある中で、ワールドカップ優勝経験を持つベテランをわずか1シーズンで手放すことは大きな賭けとなる。
マドリーの関心再燃は、同クラブがロドリの獲得を逃した後という点でも注目される。モウリーニョは中盤でより大きな主導権を求めており、エドゥアルド・カマヴィンガがサンティアゴ・ベルナベウを去ることになれば、スビメンディは彼らの構想において一段と重要な存在になる可能性がある。
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アーセナルが交渉で完全な主導権を握る
アーセナルの立場からすれば、この移籍市場で控えめなオファーを受け入れなければならない金銭的圧力はまったくない。ズビメンディは依然として高額な長期契約に縛られており、今後のいかなる交渉においても北ロンドンのクラブが完全な主導権を握っている。
アーセナルは、自ら勝ち取ったプレミアリーグのタイトル防衛に積極的に取り組む一方で、チャンピオンズリーグ制覇も激しく追い求めている。チーム全体の層が厚くなったという理由だけで重要な戦力を売却することは、そのエリートとしての野心に大きく逆行する。
したがってレアル・マドリーは、取引を成立させる価値を持たせるために、アーセナルの当初の投資額を大きく上回る巨額のオファーを提示しなければならない。モウリーニョ率いる野心的なチームが例外的な提案を出さない限り、ズビメンディを残留させることはこのイングランドのクラブにとって優先事項であり続ける。
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