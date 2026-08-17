スビメンディは昨季、アーセナルの驚異的なプレミアリーグ優勝において極めて重要な役割を果たした。しかし、ニューカッスル・ユナイテッドからブルーノ・ギマランイスが7500万ポンドで加入したことで、先発の座は以前より大きく不透明になっている。

デクラン・ライス、マルティン・ウーデゴール、ミケル・メリーノ、そしてギマランイスが中盤のポジションを激しく争っており、アーセナルは現在、非常に層の厚い中盤を擁している。それでも、この激しい競争がある中で、ワールドカップ優勝経験を持つベテランをわずか1シーズンで手放すことは大きな賭けとなる。

マドリーの関心再燃は、同クラブがロドリの獲得を逃した後という点でも注目される。モウリーニョは中盤でより大きな主導権を求めており、エドゥアルド・カマヴィンガがサンティアゴ・ベルナベウを去ることになれば、スビメンディは彼らの構想において一段と重要な存在になる可能性がある。