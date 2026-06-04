ジョゼ・モウリーニョは、物議を醸したフロレンティーノ・ペレス氏の選挙動画でレアル・マドリードへの移籍に「イエス」と答えた。一方、激怒するベンフィカには「すべてデマだ」と断言した。

6月7日の選挙は、ペレスと挑戦者エンリケ・リケルメの激しい争いへと発展している。ペレスは今回の投票を、「安定」か「失敗の時代」への回帰かの二者択一と位置づける。

リケルメはモウリーニョ起用案と距離を置き、自身のスポーツプロジェクトは異なる方向性だと示唆した。彼は「彼は優れた監督だが、我々のプロジェクトは異なる。彼は欧州大会で経験がある。我々は彼を好んでいない。これはフロレンティーノ・ペレスのプロジェクトとは全く異なる。私には別の監督がいる」と述べた。