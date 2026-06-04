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ジョゼ・モウリーニョは、物議を醸したフロレンティーノ・ペレス氏の選挙動画でレアル・マドリードへの移籍に「イエス」と答えた。一方、激怒するベンフィカには「すべてデマだ」と断言した。
ペレス陣営がモウリーニョを巡る論争を引き起こした。
ペレス会長陣営は、モウリーニョ監督のレアル・マドリード復帰をにおわせる動画を公開した。動画にはベンフィカを率いる同監督が登場し、「MOUcha historia por hacer（これから紡ぐべき歴史）」というスローガンが使用され、サンティアゴ・ベルナベウでの去就論議に火を付けた。
これを受けベンフィカは即座に反発。モウリーニョは2027年まで同クラブと契約しており、『レコード』紙によると、彼はクラブに連絡し、ペレスの選挙運動のために動画を撮影したことはなく、映像はAIで作成されたと主張した。
- AFP
ペレス、モウリーニョのレアル・マドリード監督就任を支持
ペレス会長は、モウリーニョ監督の資質を称賛し、自身の立場を明確にした。「彼は世界屈指の監督であり、レアル・マドリード在籍中はチームにとって極めて重要だった」と『ディアリオ・AS』紙に語った。
「彼はリーグ記録を塗り替えたシーズンの指揮官であり、チームに高い競争力をもたらした。その基盤が後の成果につながった。モウリーニョと[イブラヒマ]・コナテは私が獲得した最初の選手だ」
選挙戦が激化している
6月7日の選挙は、ペレスと挑戦者エンリケ・リケルメの激しい争いへと発展している。ペレスは今回の投票を、「安定」か「失敗の時代」への回帰かの二者択一と位置づける。
リケルメはモウリーニョ起用案と距離を置き、自身のスポーツプロジェクトは異なる方向性だと示唆した。彼は「彼は優れた監督だが、我々のプロジェクトは異なる。彼は欧州大会で経験がある。我々は彼を好んでいない。これはフロレンティーノ・ペレスのプロジェクトとは全く異なる。私には別の監督がいる」と述べた。
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マドリードのメンバーは決定を下す準備を進めている
注目は6月7日の会長選挙へ。レアル・マドリード会員はクラブの将来像を決める。結果次第でペレス会長のモウリーニョ監督起用や守備補強が実現する。