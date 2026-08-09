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ジョゼ・モウリーニョは「信じられなかった」！ レアル・マドリー指揮官は激怒、マンチェスター・シティのロドリがベルナベウ移籍ではなくバルセロナ行きを選択か
モウリーニョ、ロドリのUターンにがく然
ジョゼ・モウリーニョは、自身が中盤の最優先補強ターゲットとしていた選手がスペインの首都ではなくカタルーニャへ向かうと知り、「激しい怒り」をあらわにしたとされている。スペインメディア『SPORT』によれば、モウリーニョはその知らせに「信じられなかった」という。夏の大半を、そのワールドカップ優勝選手の加入を軸に戦術プランを練ることに費やしていたためだ。
状況は、モウリーニョとレアル・マドリー首脳陣の間で交わされた「複数回の会話」の中で沸点に達したという。指揮官は代わりとなる大物補強を求めたものの、クラブ首脳陣は中盤にこれ以上の新戦力は加えない方針を伝えたと報じられている。
- Getty Images Sport
バルデベバスで戦術的な再編を余儀なくされる
新戦力加入の扉が完全に閉ざされたことで、モウリーニョは今後、戦術面で大幅な再構築に着手しなければならない。現在のプランは、獲得失敗によって生じた穴を埋めるため、既存のスカッドメンバーを新たな役割で起用するというものだ。つまり、ベルナルド・シウバとアルダ・ギュレルがボール配給でより重要な役割を担う見通しで、シウバはオーレリアン・チュアメニと並ぶ、より低い位置のダブルボランチに入る可能性がある。
この戦術変更によって大きな重圧がかかるのがギュレルだ。モウリーニョは同選手を、メスト・エジルのようなタイプの主要なチャンスメーカーとして構想している。指導陣はこの新たな青写真をテストするため、バルデベバスでのプレシーズン最後の数週間を費やす予定で、シウバとギュレルの技術力が、専門的な守備的MF不在を補えることに期待している。
アヤックスの若手有望株が代替ターゲットとして浮上
レアル・マドリーはロドリの代替として新たなMFを獲得しない方針を固めたと報じられている一方で、クラブはジョルシー・モキオを3000万ユーロの代替案候補として特定したとも伝えられている。18歳のアヤックスの新星はレアル・マドリーのスカウト陣の目を引いており、彼らはこの多才なティーンエイジャーがラ・リーガで成功するためのフィジカル面の資質を備えているとみている。
ただ、アヤックスの逸材獲得は容易ではない。オランダの強豪はこの若手と2031年までの契約を結んでいるためだ。マドリーはロドリのバルセロナ移籍が正式に完了するまで待った上で、このベルギー人タレントに関する交渉を加速させる見通しだ。この方針転換は、実績あるスター路線から離れ、トップクラスの10代タレントに焦点を当てる戦略へのシフトを示している。
- Getty Images
移籍市場全体への影響
ロドリがバルセロナ移籍を承認する決断を下したことで、欧州市場には衝撃が走り、複数クラブにも影響が及んでいる。現在はマイケル・キャリックが率いるマンチェスター・ユナイテッドは、オーレリアン・チュアメニの状況を注視していたと報じられている。マンチェスター・ユナイテッドは、レアル・マドリーがロドリを獲得した場合、チュアメニがオールド・トラッフォードへの移籍で獲得可能になることを期待していた。
バルセロナは今後、マンチェスター・シティと移籍金で合意する必要があるが、交渉は早くもつまずいている。プレミアリーグの強豪がカタルーニャのクラブによる最初のオファーを拒否したためだ。ロドリはエティハド・スタジアムでの契約が残り12カ月となっており、バルセロナはこの取引を成立させるため、条件を改善したオファーを再提示しなければならない。一方、レアル・マドリーは引き続き内部育成と、モキオへの移籍市場終盤の電撃的な動きの可能性に焦点を当てている。
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