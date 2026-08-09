ロドリがバルセロナ移籍を承認する決断を下したことで、欧州市場には衝撃が走り、複数クラブにも影響が及んでいる。現在はマイケル・キャリックが率いるマンチェスター・ユナイテッドは、オーレリアン・チュアメニの状況を注視していたと報じられている。マンチェスター・ユナイテッドは、レアル・マドリーがロドリを獲得した場合、チュアメニがオールド・トラッフォードへの移籍で獲得可能になることを期待していた。

バルセロナは今後、マンチェスター・シティと移籍金で合意する必要があるが、交渉は早くもつまずいている。プレミアリーグの強豪がカタルーニャのクラブによる最初のオファーを拒否したためだ。ロドリはエティハド・スタジアムでの契約が残り12カ月となっており、バルセロナはこの取引を成立させるため、条件を改善したオファーを再提示しなければならない。一方、レアル・マドリーは引き続き内部育成と、モキオへの移籍市場終盤の電撃的な動きの可能性に焦点を当てている。