監督は現在の交渉を否定し、人事異動の仕組みを説明した上で、夏の移籍市場への可能性を示唆した。「移籍に関心があるのは選手ではなくクラブです。手続きを進めるのもクラブです」と語った。 「レアル・マドリードとは一切接触していないし、エストリルとの最終戦が終わるまでは接触するつもりもない。その後1週間は、話すべきだと考える相手と自由に話せる」