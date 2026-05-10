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ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリード復帰に向けてフロレンティーノ・ペレスと接触したとの報道を否定したが、ベンフィカを退団する可能性は否定しなかった。
アルベロア監督の下で苦戦するレアル・マドリード
1月にシャビ・アロンソの後任としてレアル・マドリードの監督に就いたアルベロアは、チームを立て直すことができなかった。チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れ、リーグ戦残り4試合で首位バルセロナに11ポイント差。2シーズン連続で主要タイトルを逃す危機にある。
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モウリーニョが噂について言及
モウリーニョ監督がレアル・マドリード復帰の条件としてペレス会長に10項目の要求リストを提出したとの憶測が高まる中、ベンフィカの監督は日曜日にメディアの取材に応じ、「要求について何のことか分からない。だから質問に答えられない」と語った。 さらに彼は、最近の移籍報道を否定し、「要求も会談も、すべて憶測に過ぎない」と付け加えた。
「1週間の好機」
監督は現在の交渉を否定し、人事異動の仕組みを説明した上で、夏の移籍市場への可能性を示唆した。「移籍に関心があるのは選手ではなくクラブです。手続きを進めるのもクラブです」と語った。 「レアル・マドリードとは一切接触していないし、エストリルとの最終戦が終わるまでは接触するつもりもない。その後1週間は、話すべきだと考える相手と自由に話せる」
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これからどうなるのでしょうか？
ベンフィカのシーズンが終了次第、モウリーニョは自身で宣言した1週間の交渉期間に入る。ペレス会長が「スペシャル・ワン」をスペインに呼び戻すか、サッカー界が注目する。ただ今は、レアル・マドリードが日曜夕方にカンプ・ノウで行われるバルセロナとの「エル・クラシコ」に集中している。宿敵の優勝を阻止するため、この一戦に勝利しなければならない。