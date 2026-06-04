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ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリード再建のため、アーセナルのDFリカルド・カラフィオリ獲得を狙う。自身が見限った選手だが、再評価した。
「スペシャル・ワン」がベルナベウに帰還
モウリーニョ監督のレアル・マドリード復帰は未発表だが、3年契約を結んだと報じられている。正式発表は、今週末の会長選挙後に見込まれる。選挙ではペレス現会長がリケルメ氏の挑戦を受けている。
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モウリーニョがアーセナルのイタリア人スター選手を狙う
モウリーニョはベルナベウ再建の一環として、アーセナルのカラフィオリをディフェンス強化の候補に挙げている。これは大胆な決断だ。彼はローマ監督時代にカラフィオリを放出したが、現在はその才能を高く評価し、24歳のイタリア代表がレアル・マドリードにフィットすると確信している。 カリファタは4200万ポンドで北ロンドンに移籍して以来評価が急上昇し、ミケル・アルテタのシステムに不可欠な存在となっている。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはすでにカラフィオリの代理人と接触し、獲得の可能性を探っているという。ただし、エミレーツ・スタジアムから彼を引き抜くのは容易ではない。カラフィオリはアーセナルで人気が高く、クラブが22年ぶりにタイトルを獲得したばかりだからだ。
新たな防御壁の建設
カラフィオリの獲得は、モウリーニョがマドリードの守備陣をさらに強化するための広範な戦略の一環だ。 モウリーニョはすでにインテルDFデンゼル・ダムフリーズとリヴァプール退団予定のイブラヒマ・コナテの獲得を決めた。コナテはフリー、ダムフリーズには2000万ユーロの買い取り条項が設定されている。さらに多ポジションをこなせるDFを加え、守備陣の補強トリオを完成させるつもりだ。
カラフィオリは2022年、ローマから150万ポンドでバーゼルへ移籍。当時もモウリーニョの指導を受けていた。左SBとCBをこなす汎用性は戦術的資産であり、ローマが放出したばかりに今になって再獲得を狙う形となった。
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アーセナルは主力選手を残すのに苦戦している。
アーセナルはヒンカピエやルイス＝スケリーで左SBを補強済みだが、代表のカラフィオリを失うのはアルテタ体制に痛手だ。彼はCL決勝で負傷もありメンバー外だった。レアル・マドリードはこれを好機と捉え、数週間以内に巨額オファーでアーセナルの本気度を測るかもしれない。
会長選中のペレス会長が「最高の選手」の獲得を約束し、モウリーニョ監督の下で再建を図る中、カラフィオリ争奪戦は今夏移籍市場の注目テーマとなる見込みだ。