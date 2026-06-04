カラフィオリの獲得は、モウリーニョがマドリードの守備陣をさらに強化するための広範な戦略の一環だ。 モウリーニョはすでにインテルDFデンゼル・ダムフリーズとリヴァプール退団予定のイブラヒマ・コナテの獲得を決めた。コナテはフリー、ダムフリーズには2000万ユーロの買い取り条項が設定されている。さらに多ポジションをこなせるDFを加え、守備陣の補強トリオを完成させるつもりだ。

カラフィオリは2022年、ローマから150万ポンドでバーゼルへ移籍。当時もモウリーニョの指導を受けていた。左SBとCBをこなす汎用性は戦術的資産であり、ローマが放出したばかりに今になって再獲得を狙う形となった。