レアル・マドリードは今週、1月にシャビ・アロンソの後任として就任したアルベロアとの契約を正式に終了した。アルベロアはクラブのカスティージャを率いた後、監督として28試合指揮し18勝2敗の成績を残した。 好結果を残したが、リーグではバルセロナに8ポイント差をつけられ、CL準々決勝でバイエルンに、国王杯16強ではアルバセテに敗れた。アルバセテ戦はアルベロアの初陣だった。

一方ベンフィカは、モウリーニョ監督の契約解除条項行使のためマドリードから1500万ユーロのオファーがあったと確認した後、マルコ・シルバを新監督に任命した。