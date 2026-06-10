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ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリードとの契約開始が7月であるにもかかわらず、すぐに業務に入るため、歓迎式典と記者会見を欠席する見込みだ。
モウリーニョがスペインの首都に戻る
スカイ・スポーツによると、モウリーニョ監督は水曜午後、リスボンからマドリードへ移動し、スペインの強豪クラブへの復帰を正式決定した。契約は7月開始だが、到着後すぐに練習場で仕事を始める。記者会見や歓迎式典は当面見送り、公式発表は任期開始後に実施する。 火曜日にレアル・マドリードがアルバロ・アルベロアの退団を発表し、63歳のモウリーニョは5人のスタッフを連れて就任できることになった。
- AFP
アルベロアが退団、ベンフィカが後任を確保
レアル・マドリードは今週、1月にシャビ・アロンソの後任として就任したアルベロアとの契約を正式に終了した。アルベロアはクラブのカスティージャを率いた後、監督として28試合指揮し18勝2敗の成績を残した。 好結果を残したが、リーグではバルセロナに8ポイント差をつけられ、CL準々決勝でバイエルンに、国王杯16強ではアルバセテに敗れた。アルバセテ戦はアルベロアの初陣だった。
一方ベンフィカは、モウリーニョ監督の契約解除条項行使のためマドリードから1500万ユーロのオファーがあったと確認した後、マルコ・シルバを新監督に任命した。
ペレスが当選を確実とし、マネージャーを歓迎した
モウリーニョのベルナベウへの待望の復帰は、クラブの会長選挙でフロレンティーノ・ペレスが再選されたことで延期された。ペレスは日曜日にエンリケ・リケルメを破り、再任を正式に発表した。
「選挙に勝利し、今後もタイトル獲得へ全力を尽くす」とペレスは宣言した。「私はここにいる。レアル・マドリードを守るためだ。タイトルを取り続け、16回目の欧州制覇へ最後まで戦う。サンティアゴ・ベルナベウをいつまでも誇りに思う。 我々は世界最高の選手たちを誇りに思う。また、世界最高監督の一人でありマドリディスタであるジョゼ・モウリーニョを再び迎え入れることも誇りだ。私が会長である限り、レアル・マドリードはこれからも会員が所有するクラブであり続けることを確信してほしい」
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新監督の次の一手は？
モウリーニョ監督は6月残り、選手層を見極めながら新スタッフと準備を進める。7月に3年契約が発効すると公式発表があり、その後、新シーズンと欧州カップ戦へ向けプレシーズンマッチの調整に集中する。