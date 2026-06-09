コナテを獲得しても、レアルはセンターバックの補強を模索している。 シュロッターベックの違約金はレアルにとって問題ではない。再選されたペレス会長は、モウリーニョ監督に競争力のあるチームを提供するため、クラブ資金を投入するとすでに表明している。

1億ユーロ超のスーパースターに加え、複数名の補強が計画されており、シュロッターベックもその候補だ。タブロイド紙は、レアルがまもなく本人にオファーすると報じている。7月19日のW杯決勝で条項が失効するため、早めの決断が求められる。

一方、リヴァプールにとっても彼は依然として重要な存在だ。コンアテの退団でセンターバックの層はさらに薄れている。

ヴァージル・ファン・ダイクは2027年まで契約があるものの、34歳であり将来は不透明だ。2025年の契約交渉も難航している。 コナテの退団後、残ったのはジョー・ゴメスとジョバンニ・レオニだけだ。2025年夏に3000万ポンドでパルマから加入したレオニは、デビュー戦で前十字靭帯を断裂。今シーズンは全試合を欠場している。