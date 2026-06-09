『ビルト』紙によると、ベンチの新しい実力者ジョゼ・モウリーニョは「シュロッターベックのファン」だ。一方、ドイツ代表のシュロッターベックも親しい仲間たちに「レアル・マドリードへの移籍に常に魅力を感じていた」と語っていたという。
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ジョゼ・モウリーニョは彼をレアル・マドリードへ招へいするのか？BVBはニコ・シュロッターベックに関して最悪の事態に直面する恐れがある。
BVBにとっては深刻な事態だ。 26歳の彼は4月、難航した交渉の末に2031年までの契約延長に合意したが、5000万～6000万ユーロの移籍条項を3クラブ限定で設定した。ドイツ紙『Bild』によると、その3クラブにはセンターバック補強が急務のレアル・マドリードとリヴァプールが含まれる。
特にリヴァプールは、センターバック補強が急務だ。予想外にもイブラヒマ・コナテとの契約延長に失敗し、27歳の彼は移籍金ゼロでレアルへ加入する見込みだからだ。これはフロレンティーノ・ペレス会長の再選時に既報通りである。
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レアル・マドリード、センターバック再編の危機
しかし、レアルの問題はこれだけでは終わらない。センターバック陣はまさに悩みの種だ。昨夏6300万ユーロで加入したディーン・ホイセンはデビューシーズンで精彩を欠き、スペイン代表のW杯メンバー入りを逃した。
ダヴィド・アラバは退団し、ラウル・アセンシオも移籍が噂される。レギュラーのエデル・ミリタオは右膝前十字靭帯と筋肉の断裂で長期離脱中だ。
アントニオ・リュディガーは2027年までの契約延長が濃厚だが、33歳であり、近年も筋肉や膝のトラブルが相次いでいる。
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レアル・マドリードがモウリーニョ監督のために資金を投入。一方のリヴァプールはセンターバック不足に悩む。
コナテを獲得しても、レアルはセンターバックの補強を模索している。 シュロッターベックの違約金はレアルにとって問題ではない。再選されたペレス会長は、モウリーニョ監督に競争力のあるチームを提供するため、クラブ資金を投入するとすでに表明している。
1億ユーロ超のスーパースターに加え、複数名の補強が計画されており、シュロッターベックもその候補だ。タブロイド紙は、レアルがまもなく本人にオファーすると報じている。7月19日のW杯決勝で条項が失効するため、早めの決断が求められる。
一方、リヴァプールにとっても彼は依然として重要な存在だ。コンアテの退団でセンターバックの層はさらに薄れている。
ヴァージル・ファン・ダイクは2027年まで契約があるものの、34歳であり将来は不透明だ。2025年の契約交渉も難航している。 コナテの退団後、残ったのはジョー・ゴメスとジョバンニ・レオニだけだ。2025年夏に3000万ポンドでパルマから加入したレオニは、デビュー戦で前十字靭帯を断裂。今シーズンは全試合を欠場している。