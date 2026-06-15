AFP
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ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードに「闘志と粘り強さ」をもたらした。ラウル・アセンシオは、復帰した監督が再びバルセロナをリーガ・エスパニョーラの頂点から引きずり下ろすと期待している。
モウリーニョのメンタリティがもたらす影響
マドリードのセンターバック、アセンシオは、新監督モウリーニョの就任に大きな期待を示した。モウリーニョが再びサンティアゴ・ベルナベウのベンチに座ることで、彼の代名詞である競争力がチームに蘇ると信じている。
2010～2013年の初就任時を振り返り、23歳のDFは「当時は若かったが、彼がチームをどう変えたか、持ち込んだ競争心、怒りと闘志を目の当たりにした…… それらは選手としての私を形作る特徴だと思います」とアセンシオは『エル・デスマルケ』に語った。
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100点記録への挑戦
ポルトガル人監督の復帰は、ベルナベウに新たな黄金時代への期待をもたらす。特に2011-12シーズンの再現が望まれている。その年、モウリーニョ率いる「ロス・ブランコス」は100ポイント・121得点をマークし、ラ・リーガを制してグアルディオラ率いるバルセロナの支配を止めた。
来季も優勝できるかと問われたアセンシオは力強く答えた。「もちろん。彼はあの記録（100ポイント、121ゴール）を達成した男だ。我々は再びそれを目指す」。
新時代への期待
同クラブのユース出身であるアセンシオは、ベテラン監督の下で実力を示したいと意気込む。戦術やチームムードの変化を、スペインとヨーロッパでの支配を取り戻す前向きな一歩と捉えている。著名な監督の下でプレーできることは、彼にとってキャリアを左右する好機だ。
彼はプレシーズンへの熱意を隠さず、クラブの雰囲気がすでに変わっていると指摘した。「モウリーニョ監督の新しいプロジェクトにとてもワクワクしています。早く始めたいです」と語り、監督が求める「怒りと闘志」を受け入れる準備ができていると強調した。
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シルバとチームの補強
監督交代に加え、レアル・マドリードの補強も進展した。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・シティのベルナルド・シルバはすでに移籍で合意。アセンシオ監督も「彼なら中盤の創造性が上がる」と歓迎した。
移籍の噂についてアセンシオは「シルバは素晴らしい選手だ。加入すればチームの質は向上する。新戦力はいつでも歓迎で、プロジェクトの成功は間違いない」と語った。