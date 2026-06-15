ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードに「闘志と粘り強さ」をもたらした。ラウル・アセンシオは、復帰した監督が再びバルセロナをリーガ・エスパニョーラの頂点から引きずり下ろすと期待している。

ポルトガル人監督の復帰は、ベルナベウに新たな黄金時代への期待をもたらす。特に2011-12シーズンの再現が望まれている。その年、モウリーニョ率いる「ロス・ブランコス」は100ポイント・121得点をマークし、ラ・リーガを制してグアルディオラ率いるバルセロナの支配を止めた。

来季も優勝できるかと問われたアセンシオは力強く答えた。「もちろん。彼はあの記録（100ポイント、121ゴール）を達成した男だ。我々は再びそれを目指す」。