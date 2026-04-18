ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードに復帰するのか？ フィオレンティーノ・ペレス会長がベルナベウ復帰へ向け元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド監督との会談を計画。

マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、2シーズン連続で主要タイトルを獲得できなかったことを受け、抜本的な措置を講じる構えだ。ベルナベウの首脳陣は監督交代を求める圧力が高まっているが、ポルトガルのメディア『レコード』によると、後任候補の筆頭にモウリーニョの名前が挙がっているという。

「スペシャル・ワン」の異名を持つモウリーニョは2010～2013年に同クラブを率い、リーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイで優勝しバルセロナの独走を止めた。退任時に摩擦はあったがペレス会長との関係は良好で、近日中に復帰交渉の会談を行うと報じられている。