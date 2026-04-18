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ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードに復帰するのか？ フィオレンティーノ・ペレス会長がベルナベウ復帰へ向け元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド監督との会談を計画。
ペレス、センセーショナルな再会に期待
マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、2シーズン連続で主要タイトルを獲得できなかったことを受け、抜本的な措置を講じる構えだ。ベルナベウの首脳陣は監督交代を求める圧力が高まっているが、ポルトガルのメディア『レコード』によると、後任候補の筆頭にモウリーニョの名前が挙がっているという。
「スペシャル・ワン」の異名を持つモウリーニョは2010～2013年に同クラブを率い、リーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイで優勝しバルセロナの独走を止めた。退任時に摩擦はあったがペレス会長との関係は良好で、近日中に復帰交渉の会談を行うと報じられている。
- AFP
ベルナベウでの重要な取締役会
監督の座は依然として不透明だ。しかし、成績不振と目標未達で外部からの圧力は高まっている。ペレス会長やアルベロア氏ら主要メンバーが参加し、トップチームの今後を決める重要な会議が予定されている。
現時点でモウリーニョへの公式打診はないが、候補としての動きは強まっている。63歳の彼はリスボンからマドリードの状況を注視。理事会が交代を決断すれば、名門クラブの監督席が空く可能性があると見ている。
モウリーニョ、レアル・マドリード復帰に前向き
ベンフィカと契約中のモウリーニョが、レアル・マドリード復帰に前向きだと報じられた。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ローマを率いた彼は、全盛期のグアルディオラ率いるバルセロナと激闘した記憶から、マドリードの一部サポーターや首脳陣に今も支持されている。
現時点で交渉はないものの、「革命」が求められるチームを彼が率いるという見通しは首脳陣にとって魅力的だ。近年も後任候補に名前が挙がっており、プレッシャー下でタイトルを獲得してきた実績は、3年連続の不振を避けたいクラブにとって理想的な存在である。
- AFP
ジダンとクロップも候補に名を連ねている。
モウリーニョは理事会で頻繁に名前が挙がる有力候補だが、候補は彼だけではない。レアル・マドリードは2026/27シーズン以降を率いる最適任者を探し、選択肢を広く残している。
リストには元リヴァプール監督ユルゲン・クロップもいるが、本人は監督復帰を否定している。ほかにもマウリシオ・ポチェッティーノ、ワールドカップ後にジネディーヌ・ジダンに後任を譲るフランス代表監督ディディエ・デシャンが候補に挙げられている。それでも、ペレス会長が主導する search では、モウリーニョの復帰が最も現実的で興味深い選択肢だ。