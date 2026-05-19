マドリードのチームにとって、彼の加入は絶好のタイミングだ。守備陣は大きな変革期を迎えている。新監督ジョゼ・モウリーニョの下、来季のセンターバックはディーン・ホイセン、リュディガー、負傷中のエデル・ミリタオが軸となる。

一方、ラウル・アセンシオの去就は不透明で、デビッド・アラバは契約満了で退団する。

なお、ミリタオは重傷から復帰しても状態が不安定とされ、センターバックの補強が急務だ。先週日曜には、選手側関係者がマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルをレアルにオファーしたとも報じられた。

世代交代が迫るマンチェスター・シティで新天地を求める構えだ。レアルはこれまで消極的だったが、守備の課題が行動を迫る可能性もある。