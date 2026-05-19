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Antonio RüdigerGetty Images
Jochen Tittmar

翻訳者：

ジョゼ・モウリーニョはリュディガーを戦力と見ており、彼はレアル・マドリードにあと1年残留するのだろうか。

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アントニオ・リュディガー

アントニオ・リュディガーはレアル・マドリードに残留する見通しだ。スペイン紙『AS』が報じている。

ドイツ代表選手はレアル・マドリードの契約延長を受け入れ、来季も白ユニフォームを着る。残留のため、妥協を許さないセンターバックは当初の要求を譲ったようだ。

  • 本来、リュディガーは2年契約延長を希望していた。だが30歳を過ぎると1年しか延長できないというクラブ方針を受け入れ、結局はその条件で合意した。 

    レアル・マドリードでは、30歳を過ぎた選手との契約は1年ごとの更新に限るという方針が長年貫かれている。

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    リュディガーは深刻な怪我に悩んでいた

    ベルリン出身のこの選手にとって、今シーズンはスポーツ面で非常に厳しいものだった。数か月間激しい体調不良に悩んだディフェンダーは、最終的に手術を受けた。 

    その前にロンドンで受けた診断と治療が転機となり、痛みは徐々に和らいだ。そしてここ数週間の試合では、完全に回復し、解放された動きで安定したパフォーマンスを見せている。

  • リュディガーはサウジアラビアからの巨額オファーを断った

    2022年夏、チェルシーからコンチャ・エスピナへフリー移籍したRüdigerは、当初先発定着に苦戦したが、カルロ・アンチェロッティ監督の下で急速に成長し、やがて不可欠な存在となった。しかし昨年は慢性的な股関節と膝の故障に悩まされ、体を酷使してプレーを続けた。 クラブとコーチ陣への責任感から、彼はシーズン終盤も負傷を押して出場し続けた。

    近年はサウジアラビアからの巨額オファーなど移籍話が絶えなかったが、最高峰でタイトルを獲りたいという思いがマドリード残留を決めた。AS紙によると、彼はまだ使命を果たし終えていないと考えている。

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    レアル・マドリードの守備に変化？

    マドリードのチームにとって、彼の加入は絶好のタイミングだ。守備陣は大きな変革期を迎えている。新監督ジョゼ・モウリーニョの下、来季のセンターバックはディーン・ホイセン、リュディガー、負傷中のエデル・ミリタオが軸となる。 

    一方、ラウル・アセンシオの去就は不透明で、デビッド・アラバは契約満了で退団する。

    なお、ミリタオは重傷から復帰しても状態が不安定とされ、センターバックの補強が急務だ。先週日曜には、選手側関係者がマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルをレアルにオファーしたとも報じられた。 

    世代交代が迫るマンチェスター・シティで新天地を求める構えだ。レアルはこれまで消極的だったが、守備の課題が行動を迫る可能性もある。

  • アントニオ・リュディガー：レアル・マドリードでの成績

    公式戦得点アシスト
    18284
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