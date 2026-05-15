モウリーニョはクラブの規模について謙虚な姿勢を示しつつ、最終判断のスケジュールを明らかにした。彼は「来週は私とベンフィカの将来にとって重要な週になる」と語った。

シーズンが終わればベンフィカは来季の準備に入るが、契約上、数日間は状況を見極める時間がある。

「ベンフィカは私よりもはるかに大きな存在だ。比較の余地すらない。どの監督や選手や会長よりも大きい。だから、私のことは心配ない。誰かが去っても、クラブはいつもここにある。」



