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ジョゼ・モウリーニョはベンフィカからの契約オファーに目を通さず、レアル・マドリード復帰の噂がある中、今後を決める時期を明かした。
今後の協議は保留
モウリーニョ監督がベンフィカ首脳陣からの新オファーを無視したことを認め、サンティアゴ・ベルナベウへの復帰憶測が高まっている。ルイ・コスタ会長はリスボンでの契約延長を望んでいるが、モウリーニョ監督はシーズン終盤に集中。エストリル戦など国内リーグの全試合が終わるまで交渉は凍結すると明言した。
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オファーの分析
ベンフィカ対エストリル戦前、モウリーニョ監督は正式オファーを受けたと認めつつ、すぐには確認しないと表明した。彼は『ディアリオ・AS』にこう語った。「水曜にベンフィカから契約更新オファーを受け取りました。代理人が持っていますが、見るつもりはありませんでした。 日曜から検討する。会長含め誰も事前に言わなかったが、言られても答えは同じだ」
クラブの規模と意思決定の期間
モウリーニョはクラブの規模について謙虚な姿勢を示しつつ、最終判断のスケジュールを明らかにした。彼は「来週は私とベンフィカの将来にとって重要な週になる」と語った。
シーズンが終わればベンフィカは来季の準備に入るが、契約上、数日間は状況を見極める時間がある。
「ベンフィカは私よりもはるかに大きな存在だ。比較の余地すらない。どの監督や選手や会長よりも大きい。だから、私のことは心配ない。誰かが去っても、クラブはいつもここにある。」
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重要な一週間が控えている
スペインで監督選任の動きが活発化する中、ベンフィカとレアル・マドリードにとって今後数日は重要な分岐点となる。モウリーニョ監督は日曜日から去就を検討する。一方、レアル・マドリードは交渉が最終段階と報じられる中、残りの試合に臨む。新監督の就任は選挙結果次第で、来週下されるポルトガル人監督の決断が、リスボン残留かラ・リーガ復帰かを左右する。