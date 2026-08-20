ベリンガムがより高い位置のプレーメーカーとしてプレーする中で、モウリーニョにとってランパードの再来になれるかと問われたマクマナマンは、GOALに対し、Disney+提供で次のように語った。なお、Disney+では今週土曜日、レアル・マドリーがエスパニョールとのアウェー戦に臨む、モウリーニョの復帰後初となるラ・リーガの指揮試合をESPNで放送する。「彼は1年目にそれをやっていたと思う。でも、どうなるかは時間がたてば分かる。というのも、一昨年はもう少し低い位置まで下がっていたし、昨季は得点に苦しんだからね。

「キリアンが入ったことで、彼の役割は変わったと思う。ただ、ジョゼが今季その役割でプレーさせたいかどうかは、待って見ないといけない。彼はキリアン、ヴィニ・ジュニオール、そして［ヤン］ディオマンドを起用したがっているように見えるし、最終的な大きなポイントは、ジュードがその前線4枚に入るためのスペースがあるかどうかだろう。

「ラ・リーガでは、いくつかの試合でその前線4枚でも成立すると思う。そしてジュードは前に推進力を持って出ていくだろうし、確実にゴールも決めるはずだ。なぜなら、それが彼のやりたいことであり、遅れて入り込んでそうしたコースを突くのが大好きだからね。だからそうなればいいと思う。ただ、みんな待って見ないといけない。

「最大の難題は、キリアンとヴィニ・ジュニオールの両方をどう生かすか、そして2人がどこでプレーしたがっているかを見ることだと思う。というのも、周知の通り、ワールドカップを見れば分かるように、2人とも左に流れるのが好きで、左に立ちたがる。だから、誰がボックス中央に残り、ピッチ中央にとどまる役割を担うのかは興味深い。2人ともボールを受けに寄ってくるのが好きだからね。

「2人ともナンバー9ではない。若い選手の［カルロス］エスピを獲得したのは知っているし、彼はすでにプレシーズンで2ゴールほど決めている。彼はナンバー9だし、今はフルアムにいるゴンサロ・ガルシアもナンバー9だった。

「ヴィニ・ジュニオールとキリアンは、あれだけゴールを決めていても、典型的な“ボックス内の仕留め役”タイプではない。だから、もしかするとボックス内へ押し上げていく役目はジュードに委ねられるかもしれないが、ジョゼが何をするのか、何を変えるのか、そしてどうやって彼らが機能するよう助けるのかを見たいと思っている。というのも、ヤン・ディオマンドがボールをボックス内に入れたとして、それをヘディングで決めるのは誰なのか。キリアンもヴィニも空中戦で量産できるタイプではないと分かっているからね。レアル・マドリーがどうするのか、その部分には本当に興味がある」