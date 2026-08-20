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ジョゼ・モウリーニョはジュード・ベリンガムとともにフランク・ランパードの再現ができるのか レアル・マドリーはイングランド代表スターを世界屈指の得点力を持つMFへと成長させようとしている
ランパードはチェルシーでモウリーニョの下で活躍した
2004年、自らを「スペシャル・ワン」と称したモウリーニョは、プレミアリーグの強豪チェルシーの指揮官に就任した。すでに実績十分の選手たちを引き継ぎ、さらに大富豪オーナーの資金力を背景に多くの戦力を加えた。そうした中、当時すでにスタンフォード・ブリッジに在籍していた1人がランパードだった。
モウリーニョ就任1年目のシーズンに19得点を記録すると、その後は20得点台に乗せ、その水準を5シーズン連続で維持。最終的には13年間、チェルシーで通算648試合に出場し、211ゴールを記録した。
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ベリンガム、マドリードで「スペシャル・ワン」の下でプレーへ
ランパードは、その後に続いた選手たちの基準を打ち立てた。その中には、バーミンガムのアカデミー出身であるベリンガムも含まれる。果敢なプレーを持ち味とする23歳は、2023年にサンティアゴ・ベルナベウへ移って以降、23得点を記録。ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトル獲得にも貢献した。
その後は数字を落としており、負傷に悩まされた昨季はわずか8得点にとどまったが、2026年ワールドカップでは7得点を記録。現在はモウリーニョの下でプレーしており、このポルトガル人指揮官はベリンガムを自身の構想の中で重要な役割に据えることになりそうだ。
ベリンガムはレアルでランパードのような存在になれるのか？
ベリンガムがより高い位置のプレーメーカーとしてプレーする中で、モウリーニョにとってランパードの再来になれるかと問われたマクマナマンは、GOALに対し、Disney+提供で次のように語った。なお、Disney+では今週土曜日、レアル・マドリーがエスパニョールとのアウェー戦に臨む、モウリーニョの復帰後初となるラ・リーガの指揮試合をESPNで放送する。「彼は1年目にそれをやっていたと思う。でも、どうなるかは時間がたてば分かる。というのも、一昨年はもう少し低い位置まで下がっていたし、昨季は得点に苦しんだからね。
「キリアンが入ったことで、彼の役割は変わったと思う。ただ、ジョゼが今季その役割でプレーさせたいかどうかは、待って見ないといけない。彼はキリアン、ヴィニ・ジュニオール、そして［ヤン］ディオマンドを起用したがっているように見えるし、最終的な大きなポイントは、ジュードがその前線4枚に入るためのスペースがあるかどうかだろう。
「ラ・リーガでは、いくつかの試合でその前線4枚でも成立すると思う。そしてジュードは前に推進力を持って出ていくだろうし、確実にゴールも決めるはずだ。なぜなら、それが彼のやりたいことであり、遅れて入り込んでそうしたコースを突くのが大好きだからね。だからそうなればいいと思う。ただ、みんな待って見ないといけない。
「最大の難題は、キリアンとヴィニ・ジュニオールの両方をどう生かすか、そして2人がどこでプレーしたがっているかを見ることだと思う。というのも、周知の通り、ワールドカップを見れば分かるように、2人とも左に流れるのが好きで、左に立ちたがる。だから、誰がボックス中央に残り、ピッチ中央にとどまる役割を担うのかは興味深い。2人ともボールを受けに寄ってくるのが好きだからね。
「2人ともナンバー9ではない。若い選手の［カルロス］エスピを獲得したのは知っているし、彼はすでにプレシーズンで2ゴールほど決めている。彼はナンバー9だし、今はフルアムにいるゴンサロ・ガルシアもナンバー9だった。
「ヴィニ・ジュニオールとキリアンは、あれだけゴールを決めていても、典型的な“ボックス内の仕留め役”タイプではない。だから、もしかするとボックス内へ押し上げていく役目はジュードに委ねられるかもしれないが、ジョゼが何をするのか、何を変えるのか、そしてどうやって彼らが機能するよう助けるのかを見たいと思っている。というのも、ヤン・ディオマンドがボールをボックス内に入れたとして、それをヘディングで決めるのは誰なのか。キリアンもヴィニも空中戦で量産できるタイプではないと分かっているからね。レアル・マドリーがどうするのか、その部分には本当に興味がある」
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ラ・リーガ2026-27、スリリングな優勝争いの予感
ベリンガムは、ランパードを世界有数の恐るべきMFへと押し上げたあらゆる資質を備えている。プレーの核にあるのは高い運動量であり、決定的な仕事をするために正しいタイミングでファイナルサードに入り込むことだ。
レアル・マドリーは今季、彼が再び2桁得点に乗せ、さらにもう一度20得点前後まで伸ばすことを必要としている。国内ではクラシコのライバルであるバルセロナから覇権を奪い返すことを目指しつつ、欧州制覇の最多記録を更新する16度目のヨーロピアンカップ優勝も狙っているためだ。
毎週土曜夜にラ・リーガのライブ中継を届け、英国中のファンにスペインフットボール最高峰の戦いを提供するDisney+のESPNで放送。
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