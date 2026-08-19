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ジョゼ・モウリーニョはジュード・ベリンガムでフランク・ランパードの再現ができるのか？ レアル・マドリーはイングランド代表スターを世界屈指の得点力を持つMFへと成長させることを目指している
ランパードはチェルシーでモウリーニョの下、活躍した
2004年、自らを「スペシャル・ワン」と称した後、モウリーニョはプレミアリーグの強豪チェルシーの指揮官に就任した。すでに実績ある選手たちを引き継ぎ、さらに億万長者のオーナーの支援を受けて多くの戦力を加えた。そうした中、当時すでにスタンフォード・ブリッジでプレーしていた選手の一人がランパードだった。
モウリーニョの就任1年目には19得点を記録し、その後は5シーズン連続で20得点の大台に乗せ、その水準を維持。最終的にはチェルシーでの13年間、648試合出場で通算211得点をマークした。
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ベリンガム、マドリードで「スペシャル・ワン」の下でプレーへ
ランパードは、後にその足跡を追った選手たちの基準を打ち立てた。その中にはバーミンガムのアカデミー出身であるベリンガムも含まれる。23歳のダイナミックなMFは、2023年にサンティアゴ・ベルナベウへ移籍した後、23得点を記録し、ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得した。
それ以降は数字を落としており、負傷に悩まされた昨季はわずか8得点にとどまった。しかし、2026年ワールドカップでは7得点を記録しており、現在はモウリーニョの下でプレーしている。ポルトガル人指揮官は、自身の構想の中でベリンガムに重要な役割を与えることになるだろう。
ベリンガムはレアルでランパードのような存在になれるのか？
ベリンガムが、より高い位置のゲームメーク役でプレーする中、モウリーニョの下で“ランパード・マークII”になれるかと問われたマクマナマンは、GOALに対し、Disney+提供の取材で次のように語った。なお、Disney+は、モウリーニョが再び指揮を執る最初のラ・リーガの一戦となる、レアル・マドリーのエスパニョール戦を今週土曜にESPNで放送する。「彼は1年目にそれをやっていたと思うよね。ただ、時間がたてば分かることだ。おととしは少し低い位置まで下がっていたし、昨季は得点面で苦しんだからね。
「キリアンが加わったことで、彼の役割は変わったと思う。ただ、ジョゼが今季その役割でプレーさせたいのかどうかは、見てみないと分からない。ジョゼはキリアン、ヴィニ・ジュニオール、そして［ヤン］・ディオマンデを使いたがっているように見えるし、最終的な大きなポイントはそこになる。ジュードがその前線4枚に入るためのスペースがあるのかどうかだ。
「ラ・リーガでは、ある種の試合ならその前線4枚でも通用すると思う。ジュードは前へ運び、間違いなくゴールも決めるはずだ。なぜなら、それが彼のやりたいことであり、遅れて入ってそのコースを攻めるのを好むからね。だから、そうなることを願っているよ。でも、みんな見守るしかない。
「一番の難題は、キリアンとヴィニ・ジュニオールの両方をどうすれば最大限に生かせるか、そして2人がどこでプレーしたがっているのかを見ることだと思う。ご存じの通りだし、ワールドカップを見れば分かるように、2人とも左に流れるのを好み、左で立ちたがる。だから、誰の役目がボックス中央に残り、中盤の中央にとどまることになるのかは興味深い。2人ともボールを受けに来たがるからね。
「2人ともナンバー9ではない。若い選手の［カルロス］・エスピを獲得したのは知っているし、彼はプレシーズンですでに2ゴールほど決めている。彼はナンバー9だし、今はフラムにいるゴンサロ・ガルシアもナンバー9だった。
「ヴィニ・ジュニオールとキリアンは、これだけ多くのゴールを決めてきたとはいえ、典型的ないわゆる“ボックス内のフィニッシャー”ではない。だから、ボックス内へ押し上げていく役割はジュードに委ねられるのかもしれない。ただ、ジョゼが何をするのか、何を変えるのか、そして彼らが機能するのをどう助けるのかを見たいと思っている。なぜなら、もしヤン・ディオマンデがボールをボックスに入れるなら、それを誰がヘッドで決めるのかという話になるからだ。キリアンとヴィニが空中戦で圧倒的ではないのは分かっているからね。レアル・マドリーがその点をどうするのか、本当に興味があるよ」
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ラ・リーガ2026-27：スリリングな優勝争いの予感
ベリンガムは、ランパードを世界有数の恐るべきMFへと押し上げたあらゆる資質を備えている。彼のプレーは高い運動量を軸とし、決定的な仕事を果たすために正しいタイミングでファイナルサードへ入り込むことに特徴がある。
レアルは今季、彼が得点数を再び2桁に乗せ、さらにもう一度20点に迫る働きを必要としている。国内ではクラシコのライバルであるバルセロナから覇権を奪い返しつつ、欧州制覇では最多記録を更新する16度目のヨーロピアンカップ優勝も狙っているからだ。
毎週土曜夜にラ・リーガのライブ中継を届け、英国中のファンにスペインフットボール最高峰の戦いを送るDisney+のESPNで視聴できる。
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