ベリンガムが、より高い位置のゲームメーク役でプレーする中、モウリーニョの下で“ランパード・マークII”になれるかと問われたマクマナマンは、GOALに対し、Disney+提供の取材で次のように語った。なお、Disney+は、モウリーニョが再び指揮を執る最初のラ・リーガの一戦となる、レアル・マドリーのエスパニョール戦を今週土曜にESPNで放送する。「彼は1年目にそれをやっていたと思うよね。ただ、時間がたてば分かることだ。おととしは少し低い位置まで下がっていたし、昨季は得点面で苦しんだからね。

「キリアンが加わったことで、彼の役割は変わったと思う。ただ、ジョゼが今季その役割でプレーさせたいのかどうかは、見てみないと分からない。ジョゼはキリアン、ヴィニ・ジュニオール、そして［ヤン］・ディオマンデを使いたがっているように見えるし、最終的な大きなポイントはそこになる。ジュードがその前線4枚に入るためのスペースがあるのかどうかだ。

「ラ・リーガでは、ある種の試合ならその前線4枚でも通用すると思う。ジュードは前へ運び、間違いなくゴールも決めるはずだ。なぜなら、それが彼のやりたいことであり、遅れて入ってそのコースを攻めるのを好むからね。だから、そうなることを願っているよ。でも、みんな見守るしかない。

「一番の難題は、キリアンとヴィニ・ジュニオールの両方をどうすれば最大限に生かせるか、そして2人がどこでプレーしたがっているのかを見ることだと思う。ご存じの通りだし、ワールドカップを見れば分かるように、2人とも左に流れるのを好み、左で立ちたがる。だから、誰の役目がボックス中央に残り、中盤の中央にとどまることになるのかは興味深い。2人ともボールを受けに来たがるからね。

「2人ともナンバー9ではない。若い選手の［カルロス］・エスピを獲得したのは知っているし、彼はプレシーズンですでに2ゴールほど決めている。彼はナンバー9だし、今はフラムにいるゴンサロ・ガルシアもナンバー9だった。

「ヴィニ・ジュニオールとキリアンは、これだけ多くのゴールを決めてきたとはいえ、典型的ないわゆる“ボックス内のフィニッシャー”ではない。だから、ボックス内へ押し上げていく役割はジュードに委ねられるのかもしれない。ただ、ジョゼが何をするのか、何を変えるのか、そして彼らが機能するのをどう助けるのかを見たいと思っている。なぜなら、もしヤン・ディオマンデがボールをボックスに入れるなら、それを誰がヘッドで決めるのかという話になるからだ。キリアンとヴィニが空中戦で圧倒的ではないのは分かっているからね。レアル・マドリーがその点をどうするのか、本当に興味があるよ」