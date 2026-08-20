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ジョゼ・モウリーニョはジュード・ベリンガムでフランク・ランパードの再現ができるのか レアル・マドリーはイングランド代表スターが世界屈指の得点力を持つMFの一人になることを期待している
ランパードはチェルシーでモウリーニョの下で輝いた。
2004年、自らを「スペシャル・ワン」と称したモウリーニョは、プレミアリーグの強豪チェルシーの指揮官に就任した。すでに実績ある選手たちを引き継ぎ、さらに億万長者のオーナーの後ろ盾を受けて多くの戦力を加えた。そうした中、当時すでにスタンフォード・ブリッジに在籍していた一人がランパードだった。
モウリーニョの就任1年目には19得点を記録すると、その後は5シーズン連続で20得点台に到達し、その水準を維持。最終的にはチェルシーで13年間、648試合に出場して通算211得点を記録した。
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ベリンガムがマドリードで「スペシャル・ワン」のもとでプレーへ
ランパードは、その後に続いた選手たちの基準を打ち立てた。その中には、バーミンガムのアカデミー出身ベリンガムも含まれる。23歳の攻撃的なMFは、2023年にサンティアゴ・ベルナベウへ移って以降、23ゴールを記録。ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトル獲得にも貢献した。
その後は数字を落としており、負傷に悩まされた昨季はわずか8得点にとどまったが、2026年ワールドカップでは7ゴールを記録。現在はモウリーニョの下でプレーしており、このポルトガル人指揮官はベリンガムに自身の構想の中で重要な役割を与えることになるだろう。
ベリンガムはレアルでランパードのような存在になれるのか？
ベリンガムが、より前方のプレーメーカー役でプレーする中で、モウリーニョにとっての“ランパード・マークII”になれるかを問われたマクマナマンは、今週土曜日にレアルがエスパニョールとのアウェー戦に臨むモウリーニョの復帰後初のラ・リーガ戦を配信するGOALに対し、ESPNおよびDisney+提供の取材で次のように語った。「彼は最初の年にそれをやっていたと思うよね。ただ、その前の年は少し低い位置まで下がっていたし、昨季はゴールに苦しんだ。だから時間がたてば分かるだろう。
「キリアンが加わったことで、彼の役割は変わったと思う。ただ、ジョゼが今季その役割をやらせたいかどうかは、見てみないと分からない。キリアン、ヴィニ・ジュニオール、そして［ヤン］ディオマンデを起用したがっているように見えるし、最終的な大きなポイントは、ジュードがその前線4枚に入るスペースがあるかどうかになるだろう。
「ラ・リーガでは、いくつかの試合ならその前線4枚でも機能すると思う。ジュードは前に運んでいくだろうし、間違いなくゴールも決めるはずだ。なぜなら、それが彼のやりたいことであり、遅れてエリアに入ってそうしたコースを突くのを好んでいるからね。だからそうなることを期待したい。でも、みんなで見守るしかない。
「最大の難題は、キリアンとヴィニ・ジュニオールの力をどう最大限に引き出すか、そして2人がどこでプレーしたいのかを見ることだと思う。周知の通り、ワールドカップを見れば分かるように、2人とも左に流れるのを好み、左に立ちたがる。だから、誰の役目がボックス中央にとどまり、ピッチ中央に残ることになるのかは興味深いね。2人ともボールを引き出しに来たがるからだ。
「2人ともナンバー9ではない。プレシーズンですでに数ゴール決めている若い選手、［カルロス］エスピを獲得したのは知っているし、今はフラムにいるゴンサロ・ガルシアはナンバー9だった。
「ヴィニ・ジュニオールとキリアンは、これまでどれだけゴールを決めてきたとしても、典型的ないわゆる“ボックス内のフィニッシャー”タイプではない。だから、もしかするとボックス内へ押し上げていく役割はジュードに託されるかもしれない。ただ、ジョゼが何をし、何を変え、彼らがうまく機能するようにどう助けるのかを見たいと思っている。ヤン・ディオマンデがボールをボックス内に入れた時、それをヘディングで決めるのは誰になるのか。キリアンとヴィニが空中戦で量産型ではないことは分かっているからね。レアル・マドリーがどうするのか、その部分にとても興味があるよ」
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ラ・リーガ2026-27、スリリングな優勝争いの予感
ベリンガムは、ランパードを世界屈指の恐るべきMFへと押し上げたあらゆる資質を備えている。彼のプレーは高い運動量を軸とし、決定的な仕事を果たすために絶妙なタイミングでファイナルサードへ入り込むことに特徴がある。
レアルにとって今季は、彼が再びゴール数を2桁に乗せ、さらにもう一度20得点前後まで伸ばすことが必要になる。国内ではクラシコのライバルであるバルセロナから覇権を奪い返すことを目指しつつ、欧州カップ最多記録を更新する16度目の優勝も狙っているからだ。
毎週土曜夜にラ・リーガのライブ中継を届けるDisney+で、ESPNを視聴。スペインサッカー最高峰の戦いを英国中のファンへ届ける。
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