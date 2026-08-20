ベリンガムが、より前方のプレーメーカー役でプレーする中で、モウリーニョにとっての“ランパード・マークII”になれるかを問われたマクマナマンは、今週土曜日にレアルがエスパニョールとのアウェー戦に臨むモウリーニョの復帰後初のラ・リーガ戦を配信するGOALに対し、ESPNおよびDisney+提供の取材で次のように語った。「彼は最初の年にそれをやっていたと思うよね。ただ、その前の年は少し低い位置まで下がっていたし、昨季はゴールに苦しんだ。だから時間がたてば分かるだろう。

「キリアンが加わったことで、彼の役割は変わったと思う。ただ、ジョゼが今季その役割をやらせたいかどうかは、見てみないと分からない。キリアン、ヴィニ・ジュニオール、そして［ヤン］ディオマンデを起用したがっているように見えるし、最終的な大きなポイントは、ジュードがその前線4枚に入るスペースがあるかどうかになるだろう。

「ラ・リーガでは、いくつかの試合ならその前線4枚でも機能すると思う。ジュードは前に運んでいくだろうし、間違いなくゴールも決めるはずだ。なぜなら、それが彼のやりたいことであり、遅れてエリアに入ってそうしたコースを突くのを好んでいるからね。だからそうなることを期待したい。でも、みんなで見守るしかない。

「最大の難題は、キリアンとヴィニ・ジュニオールの力をどう最大限に引き出すか、そして2人がどこでプレーしたいのかを見ることだと思う。周知の通り、ワールドカップを見れば分かるように、2人とも左に流れるのを好み、左に立ちたがる。だから、誰の役目がボックス中央にとどまり、ピッチ中央に残ることになるのかは興味深いね。2人ともボールを引き出しに来たがるからだ。

「2人ともナンバー9ではない。プレシーズンですでに数ゴール決めている若い選手、［カルロス］エスピを獲得したのは知っているし、今はフラムにいるゴンサロ・ガルシアはナンバー9だった。

「ヴィニ・ジュニオールとキリアンは、これまでどれだけゴールを決めてきたとしても、典型的ないわゆる“ボックス内のフィニッシャー”タイプではない。だから、もしかするとボックス内へ押し上げていく役割はジュードに託されるかもしれない。ただ、ジョゼが何をし、何を変え、彼らがうまく機能するようにどう助けるのかを見たいと思っている。ヤン・ディオマンデがボールをボックス内に入れた時、それをヘディングで決めるのは誰になるのか。キリアンとヴィニが空中戦で量産型ではないことは分かっているからね。レアル・マドリーがどうするのか、その部分にとても興味があるよ」