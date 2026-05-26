ジョゼ・モウリーニョの誤算か？チェルシーのレジェンド、ガス・ポイエットが「スペシャル・ワン」ではなくシャビ・アロンソを選んだ理由を解説する。

アロンソ招聘決定により、来季レアル・マドリード復帰が目前だったジョゼ・モウリーニョの3度目の就任憶測は事実上消えた。モウリーニョはチェルシー在任中、プレミアリーグ3回、リーグカップ3回、FAカップ1回、コミュニティ・シールド1回を獲得したが、近年は浮き沈みがあった。ポイエットは、現在のチーム状況が去就を左右したと語る。 「私はジョゼを愛しているし、彼は永遠にチェルシーのレジェンドだと思っていた。しかし、これは彼ではなく、選手たちに関する問題だ」とポイエットは述べた。「シャビ・アロンソの加入は、選手たちの特性を活かして、これまでとは異なるチームを作り上げる好機だと考えている」