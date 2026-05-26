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ジョゼ・モウリーニョの誤算か？チェルシーのレジェンド、ガス・ポイエットが「スペシャル・ワン」ではなくシャビ・アロンソを選んだ理由を解説する。
アロンソ率いる新時代
『The Action Network』のインタビューで、ポイエットはアロンソがスタンフォード・ブリッジの指揮を執ることについて熱意を語った。アロンソはレアル・マドリードで34試合を率い24勝4分け6敗とし、突然退任した。その前、バイエル・レバークーゼンでは140試合で89勝を挙げ、ブンデスリーガ、ドイツカップ、スーパーカップのタイトルを獲得している。 スペインでの苦戦にもかかわらず、ポイエットは楽観的だ。「この合意をとても嬉しく思う。シャビがチェルシーに来ることを本当に喜んでいる」と語り、「選手として彼はサッカーを深く理解していた。中には、監督になれる選手がいると分かるものだ」と続けた。
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欧州がないことの唯一の救い
チェルシーは今シーズン10位で欧州カップ戦出場を逃したが、ポイエットは新監督にとってこれはむしろ好都合だと語る。「ひどいと思われるかもしれないが、監督にとっては良いことだ」とウルグアイ人指揮官は語った。 「シャビ・アロンソにとってはむしろ良い。週に練習する時間が増えるからだ。試合が毎週あると、自分のシステムを浸透させる時間がなくなる。彼がレバークーゼンでやっていたことだ。チームには時間が必要だ。欧州カップ戦がないことで得られる週末の時間は計り知れない」。この追加の練習時間が、クラブの起爆剤になるかもしれない。
モウリーニョへの郷愁を乗り越えて
アロンソ招聘決定により、来季レアル・マドリード復帰が目前だったジョゼ・モウリーニョの3度目の就任憶測は事実上消えた。モウリーニョはチェルシー在任中、プレミアリーグ3回、リーグカップ3回、FAカップ1回、コミュニティ・シールド1回を獲得したが、近年は浮き沈みがあった。ポイエットは、現在のチーム状況が去就を左右したと語る。 「私はジョゼを愛しているし、彼は永遠にチェルシーのレジェンドだと思っていた。しかし、これは彼ではなく、選手たちに関する問題だ」とポイエットは述べた。「シャビ・アロンソの加入は、選手たちの特性を活かして、これまでとは異なるチームを作り上げる好機だと考えている」
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スタンフォード・ブリッジ再建プロジェクト
アロンソは、レバークーゼンで築いた戦術をプレミアリーグでどう機能させるかという難題に直面する。チェルシーは欧州カップ戦のない環境で、新監督が明確な戦術を確立すると期待している。モウリーニョがスペインへ帰った今、アロンソが今シーズンにチェルシーを再生し、上位に巻き返せるかどうかにすべての目がスタンフォード・ブリッジに注がれる。