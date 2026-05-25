このベテランのポルトガル人監督はレアル・マドリードの次期指揮官に就任すると見込まれているが、移籍手続きは一時的に停滞している。

RTPによると、原因はベルナベウで起きた政治的混乱だ。フロレンティーノ・ペレス会長は20年ぶりの会長選に臨んでいる。

3年契約の口頭合意は成立しているものの、ペレスは対立候補エンリケ・リケルメとの選挙戦を優先せざるを得ず、正式契約の署名には至っていない。投票期間中はモウリーニョはベンフィカに残る見込みだ。



