AFP
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ジョゼ・モウリーニョの移籍で、レアル・マドリードは1500万ユーロを支払う可能性がある。監督がベンフィカとの契約解除条項の発動を遅らせているためだ。
大統領選挙により、マドリードでの発表が延期される
このベテランのポルトガル人監督はレアル・マドリードの次期指揮官に就任すると見込まれているが、移籍手続きは一時的に停滞している。
RTPによると、原因はベルナベウで起きた政治的混乱だ。フロレンティーノ・ペレス会長は20年ぶりの会長選に臨んでいる。
3年契約の口頭合意は成立しているものの、ペレスは対立候補エンリケ・リケルメとの選挙戦を優先せざるを得ず、正式契約の署名には至っていない。投票期間中はモウリーニョはベンフィカに残る見込みだ。
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契約条項の期限切れでベンフィカが巨額収入を得る
スペインのビッグクラブにとって、この遅れは大きな痛手だ。レアル・マドリードが700万ユーロで獲得できる期限は5月26日に失効した。これにより、同監督を獲得するクラブは、より高額な移籍金を支払う必要がある。
これによりベンフィカは契約解除金を1500万ユーロに引き上げ、ルイ・コスタ会長は交渉で有利な立場を得た。ベンフィカは全額支払いを要求するか、あるいは直接交渉を迫るかを選択できる。
「スペシャル・ワン」の残された課題
財政面や政治面の複雑さにも動じず、モウリーニョは移籍に全力を注ぐ。2010～2013年の3シーズン、彼はスペインの首都で100ポイントのリーグ優勝を達成したが、念願の「デシマ（10度目の優勝）」は果たせなかった。
13年ぶりの復帰を「未完の仕事を完結させる好機」と位置づけ、国内制覇を前提とした3年契約を結ぶ。就任後24か月以内にリーグ優勝を達成すれば契約延長となる成果連動型条項も盛り込まれている。
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ベンフィカはシルバを後継候補として注目している
ベンフィカの夏の計画は停滞している。ヨーロッパリーグのグループステージ自動出場権を逃したことが要因だ。ルイ・コスタ会長は、プレシーズン開始へ監督人事を早期に決めるようサポーターから強い圧力を受けている。
ルベン・アモリンに断られたベンフィカは、現在フルハムのマルコ・シルバ招聘に注力している。シルバを説得し、プレミアを離れてポルトガルに戻り、マドリードの選挙と1500万ユーロの移籍金が解決次第、モウリーニョの後任として就任してもらうよう働きかけている。