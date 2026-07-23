ジョゼ・モウリーニョの態度が、エドゥアルド・カマヴィンガ獲得を狙うマンチェスター・ユナイテッドを苛立たせている。レアル・マドリードのMFの移籍に関する姿勢が明らかになった。

マンチェスター・ユナイテッドはカマヴィンガの代理人と交渉を開始し、中盤補強を急ぐ。アンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスの加入後も、INEOSとマイケル・キャリック監督はCL復帰へ向けトップクラスのMF追加に意欲を示している。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドは守備的MFの補強を継続し、カマヴィンガの代理人と接触して夏の移籍の可能性を探っている。



