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ジョゼ・モウリーニョの態度が、エドゥアルド・カマヴィンガ獲得を狙うマンチェスター・ユナイテッドを苛立たせている。レアル・マドリードのMFの移籍に関する姿勢が明らかになった。
ユナイテッドがカマヴィンガ陣営に接触
マンチェスター・ユナイテッドはカマヴィンガの代理人と交渉を開始し、中盤補強を急ぐ。アンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスの加入後も、INEOSとマイケル・キャリック監督はCL復帰へ向けトップクラスのMF追加に意欲を示している。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドは守備的MFの補強を継続し、カマヴィンガの代理人と接触して夏の移籍の可能性を探っている。
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レアル・マドリードにおけるジョゼ・モウリーニョの要因
マンチェスター・ユナイテッドにとっての障害は、レアル・マドリードを率い、カマヴィンガの決断に大きな影響力を持つモウリーニョだ。ロマーノ氏によると、カマヴィンガはポルトガル人指揮官の下で価値を証明する決意を固めている。モウリーニョは高いインテンシティとフィジカルを備えたMFを重んじ、カマヴィンガはその条件にぴったり合う。
ロマーノは「カマヴィンガは残留を望んでいる」と明言した。
レッド・デビルズについては様子を見よう
現時点では移籍の可能性は閉ざされているように見えるが、移籍市場締め切りが近づく中、ユナイテッドは状況の変化に注視している。クラブはキャリックにプレミアリーグのタイトル争いに挑める戦力を提供することを切望しており、守備的ミッドフィールダーの獲得が最優先事項だ。ロマーノ氏は、移籍が実現すればプレミアリーグが「極めて有力な行き先」になると指摘したが、現時点で差し迫った動きはない。
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徹底したトレーニング計画
昨シーズンはこのフランス人選手にとって厳しいものだった。不安定なパフォーマンスと怪我で、ディディエ・デシャン監督のワールドカップ代表から外れたからだ。しかし、このMFは失望をバネに厳しいトレーニングに励み、オフにはハーバード・ビジネス・スクールのエグゼクティブ・プログラムにも参加した。
スペインメディアの一部は彼を「移籍候補」と報じているが、本人は動じない。外部からのオファーには耳を貸さず、バルデベバスで新コーチ陣に好印象を与えることに集中している。夏の最初の親善試合で力強いパフォーマンスを見せれば立場が変わると理解し、モウリーニョ監督の心を掴む準備を進めている。
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