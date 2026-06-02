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ジョゼ・モウリーニョの後任として正式承認。マルコ・シルバはフルアムを去り、レアル・マドリードへ移籍する「スペシャル・ワン」の後任としてベンフィカに就任するとの噂。
フルハムは、モウリーニョの「ドミノ効果」により退団を正式発表した。
フルハムは公式声明で、マルコ・シルバ監督が今シーズン限りで退任すると発表した。 5年間率いた48歳の指揮官は、プレミアリーグ歴代3位の長期在任記録を残して今夏退任する。後任には、ベンフィカを離れレアル・マドリードへ復帰するモウリーニョが浮上。同クラブは過去2シーズン無冠続きで危機に陥っている。
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レアル・マドリードの危機を受け、「スペシャル・ワン」が復帰
混乱の時期を経て、レアル・マドリードはモウリーニョの復帰を決めた。クラブは短期間で3度監督交代し、アンチェロッティは2024-25シーズン限りで退任、シャビ・アロンソは就任から半シーズンで解任された。 暫定監督アルバロ・アルベロアの辞任を受け、「スペシャル・ワン」は待望の2度目の指揮をベルナベウで正式に始めた。一方、リスボンの穴を埋めるためベンフィカはシルバと口頭合意。年俸400万ポンド（500万ドル）で元エバートン監督を引き抜き、フルハムの倍額オファーを退けた。
クレイヴン・コテージでの感動的な別れ
モウリーニョの後任という注目度の高い職であったが、退任するシルバ監督はロンドンを去ることに感慨を抱き、フルハム公式ウェブサイトで感謝を表明した。クラブが公開した書簡で彼はファンにこう語った。「初日から皆さんに寄り添ってほしいとお願いし、この5年間、皆さんと多くの成果を挙げました。 スタッフ一同と私は、常に皆さんの応援を感じていました。そのことは決して忘れません。フルハムはいつまでも私の心の中にあり、遅かれ早かれ私はクレイヴン・コテージに戻ってくるでしょう」と語った。シャヒド・カーン会長も「マルコ・シルバは私の感謝と心からの祝福を受けてクラブを去ります。フルハムとマルコは5シーズンにわたり素晴らしい相性でしたが、この世界では変化は避けられず、我々もそれに備えてきました」と述べた。
- AFP
モウリーニョとシルバの今後はどうなるのか？
ポルトガルに復帰したシルバは、11年ぶりにプリメイラ・リーガで指揮を執る。まずはベンフィカを率い、ヨーロッパリーグ予選2回戦突破を目指す。一方、モウリーニョは分裂するレアル・マドリードの更正を急ぎ、来季の国内・欧州制覇を狙う。