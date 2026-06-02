ジョゼ・モウリーニョの後任として正式承認。マルコ・シルバはフルアムを去り、レアル・マドリードへ移籍する「スペシャル・ワン」の後任としてベンフィカに就任するとの噂。

混乱の時期を経て、レアル・マドリードはモウリーニョの復帰を決めた。クラブは短期間で3度監督交代し、アンチェロッティは2024-25シーズン限りで退任、シャビ・アロンソは就任から半シーズンで解任された。 暫定監督アルバロ・アルベロアの辞任を受け、「スペシャル・ワン」は待望の2度目の指揮をベルナベウで正式に始めた。一方、リスボンの穴を埋めるためベンフィカはシルバと口頭合意。年俸400万ポンド（500万ドル）で元エバートン監督を引き抜き、フルハムの倍額オファーを退けた。